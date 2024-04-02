الثلاثاء 02 نيسان 2024
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الملك يستقبل رئيس وزراء إسبانيا ويثمن جهود بلاده لإغاثة قطاع غزة

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الملك يستقبل رئيس وزراء إسبانيا ويثمن جهود بلاده لإغاثة قطاع غزة
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في إطار جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.اضافة اعلان
 
وتناول اللقاء الأوضاع الخطيرة في غزة، إذ أكد جلالته ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين، ومضاعفة توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع واستدامتها.
 
وثمن جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، موقف إسبانيا الداعم لوقف إطلاق النار في غزة، ودورها الفاعل والسباق في الاستجابة الإنسانية في القطاع ومساهمتها في الإنزالات الجوية للمساعدات، ودعم جهود تحقيق السلام وفق حل الدولتين.
 
وأكد جلالته ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي، خصوصا في ظل الوضع المأساوي في غزة.
 
وجدد جلالة الملك التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين.
 
وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والوفد المرافق لرئيس الوزراء الإسباني، والسفير الإسباني في عمان ميغيل دي لوكاس.
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