 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يستقبل سلطان عُمان لدى وصوله المملكة

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، لدى وصوله مطار ماركا في زيارة دولة للمملكة.
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وجرت لجلالة سلطان عُمان مراسم استقبال رسمية.

كما كان في الاستقبال سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة لجلالة السلطان، وسمو الأمير هاشم بن الحسين، وسمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، ورؤساء السلطات، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، والسفيران الأردني في سلطنة عُمان، والعماني في الأردن وأركان السفارة العُمانية.

ورافقت طائرة جلالة السلطان لدى دخولها أجواء المملكة، طائرات مقاتلة من طرازF16  تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، ترحيبا بجلالته.

ولدى وصول موكب جلالة سلطان عُمان إلى الديوان الملكي الهاشمي محاطا بالموكب الأحمر، المخصص للمناسبات الرسمية والاحتفالات الوطنية، رافق الموكب مجموعة من فرسان الحرس الملكي (الخيالة)، ترحيبا بضيف الأردن الكبير.

وتزينت شوارع في العاصمة عمّان بأعلام الأردن وسلطنة عُمان، ورفعت اليافطات التي حملت عبارات ترحيبية بجلالة السلطان هيثم بن طارق.

ويرافق جلالة السلطان في الزيارة، التي تستمر يومين، وفد رسمي رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع صاحب السمو شهاب بن طارق آل سعيد، وصاحب السمو بلعرب بن هيثم آل سعيد، ووزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي، ووزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، ووزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، وعدد من المسؤولين.
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