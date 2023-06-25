الأحد 25 حزيران 2023
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الملك يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى

الملك يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى
الملك يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا أ. ليف. وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وآليات تعزيزها في مختلف المجالات. وأعرب جلالته عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مؤكدا الحرص على توسيع التعاون بينهما. وثمن جلالة الملك الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في القطاعات التنموية. وتطرق اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة. وأكد جلالته أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية وإيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام. وشدد جلالة الملك على ضرورة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأمريكي في عمان، هنري ووستر.اضافة اعلان
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