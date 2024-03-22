الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يشيد بجهود منظمة WCK لإيصال أكثر من 40 مليون وجبة لغزة

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تجهيز الطعام من منظمة WCK التي يقودها خوسيه أندريس

 قال جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجههم في غزة، تعمل منظمات إنسانية مثل WCK على إيصال المساعدات الحيوية.

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وأضاف جلالته في تغريدة له عبر منصة X ، اليوم الجمعة، “بقيادة خوسيه أندريس، تمكنت المنظمة من إيصال أكثر من 40 مليون وجبة للأهل في غزة الذين يواجهون خطر المجاعة. فخورون بشراكتنا معكم ونحيي جهودكم الاستثنائية”.

 

 

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