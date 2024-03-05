الملك يشيد بما شهدته محافظة إربد من تطور ترافق مع مشاريع حيوية

أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بما شهدته محافظة إربد العزيزة من تطور خلال الأعوام الماضية، ترافق مع مشاريع للمياه والطاقة والطرق وتعزيز المنظومتين التعليمية والصحية فيها.



وأشار جلالته، خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة إربد في حدائق الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في المحافظة، اليوم الثلاثاء، إلى أن إربد من أكثر المحافظات التي توسعت وازداد عدد سكانها بشكل كبير.



وأعرب جلالته، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، عن سعادته بوجوده بين الأهل والعزوة في إربد الخير والشهامة، مؤكدا أن إنجازات أبناء وبنات الوطن والتواصل معهم تزيد من تفاؤله.



وأكد جلالة الملك أن قوة الوطن بأبنائه وبناته الذين تربوا على ثقافة الخير والإنجاز والإيمان بقدراتهم وإمكانياتهم، مشددا على ضرورة العمل بهذه الروح للمضي قدما.



من جهته، بين محافظة إربد رضوان العتوم أن إربد شهدت خلال الـ 25 عاما نقلات نوعية في التنمية والتطوير شملت الجوانب الاقتصادية والتعليمية والصحية والسياحية، وكانت دوما محط اهتمام جلالة الملك.



وقال إن الأردنيين فخورون بما حققه الوطن من تقدم في مسيرة البناء والتطوير والتحديث وفقا للرؤى الملكية رغم التحديات الكبيرة، مبينا أن هذه التحديات لم تزد جلالة الملك إلا إصرارا وعزيمة وثقة لزيادة المكتسبات وتعظيم الإنجازات في مئوية الدولة الثانية، إذ يشهد الأردن تحديثا شاملا في المسارات الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية.



وافتتح جلالة الملك مدرسة إبدر الثانوية الشاملة المختلطة في لواء بني كنانة بإربد، إحدى مشاريع المبادرات الملكية، المقامة على مساحة 7 آلاف متر مربع، بقدرة استيعابية تصل إلى ألف من الطلبة، إذ تدرّس الذكور والإناث إلى الصف الثالث، والإناث فقط من الصف الرابع إلى المرحلة الثانوية، وتتكون من أربعة طوابق تحتوي على مختبرات ومشغل مهني وغرف فن ورياضة وموسيقى، وقاعة متعددة الأغراض لخدمة المجتمع المحلي، كما تشتمل في ساحاتها الخارجية على ملاعب.



كما زار جلالته المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب، الذي يسلط الضوء على تقدم الأردن في مجال أبحاث العلوم النووية، ويشكل منصة تدريبية وتعليمية، فضلا عن مساهمته في دعم القطاعين الطبي والصناعي.



واطلع جلالة الملك على قدرات المفاعل الذي يعمل بكفاءات أردنية ويتبع جميع إجراءات السلامة النووية والإشعاعية، إذ يقوم بتزويد جميع مستشفيات المملكة سنويا بالنظائر المشعة الطبية الأساسية لتشخيص وعلاج السرطان، وتدعم التكنولوجيا المستخدمة فيه مجالات الطب والغذاء وعلم الأحياء والكيمياء وتحليل الطب الشرعي والبيئة والتعدين والزراعة والصناعة والبحث العلمي.



ولدى وصول جلالته، ترافقه جلالة الملكة، إلى موقع اللقاء في حدائق الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، استقبلته فرقتا جمعية شباب الرمثا للثقافة والفنون، ومغير راحوب لإحياء التراث الأردني.



وأنعم جلالة الملك، خلال اللقاء، بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة إربد، تقديرا لمساهماتهم في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.



وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميداليات اليوبيل الفضي:



- مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، وتسلمها مديرها العام الأستاذ الدكتور خلدون البشايرة.

- مدينة الحسن الصناعية، وتسلمها مديرها العام هاني الذيابات.

- منطقة إربد التنموية، وتسلمتها المديرة التنفيذية للمنطقة ليزا الدغمي.

- إذاعة "يرموك أف أم"، وتسلمها مدير الإذاعة الدكتور زهير الطاهات.

- الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية (مبيدكو)، وتسلمها محمد عويس.

- شركة الدرة العالمية للمنتجات الغذائية، وتسلمها رئيس مجلس إدارتها عدنان النن.

- شركة صناعة مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية المنزلية – مدينة الحسن الصناعية، وتسلمتها ديما سختيان.

- شركة بيلا للصناعات الدوائية، وتسلمتها رئيسة مجلس إدارتها الدكتورة عبير عبيدات.

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- لومينوس شمال ستار (مختبر فاب لاب)، وتسلمها المؤسس والمدير التنفيذي للمختبر إبراهيم الصفدي.

- مختبرات إتقان لعلوم الفطر وزراعة الأنسجة النباتية، وتسلمها الدكتور رائد خريس.

- جمعية الذوق الرفيع التعاونية للسيدات (خير الكورة)، وتسلمتها حورية بني دومي.

- جمعية سيدات وادي الريان الخيرية، وتسلمتها ميسر الخطيب.

- جمعية الفاروق الخيرية لرعاية الأيتام، وتسلمها رئيس الجمعية المهندس حسين أبو دبي.

- ملتقى إربد الثقافي، وتسلمها رئيس الملتقى الدكتور خالد الشرايري.

- الدكتور عمر محمد عبده حتاملة، وتسلمها نيابة عنه والده الدكتور محمد حتاملة.

- الدكتور محمد أمين الجراح.

- الدكتور محمد طه عبابنه، وتسلمها نيابة عنه والده طه عبابنه.

- المرحوم عبدالحليم سمارة، وتسلمها ابنه المهندس ليث سمارة.

- المزارع الحاج زيدان ارشيد مصطفى منسي.

- عبدالله عادل عبدالله عودات، وتسلمها نيابة عنه والده عادل عودات.

- عامر سامح محمود أبو دلو.

- إبراهيم فلاح إبراهيم الشواهين.

- مروة حسن محمود أبو عباس.

- المهندس عبدالله محمد عبدالهادي بني هاني.

- مركز سواعد النشامى الرياضي للكيك بوكسينغ، وتسلمها رئيس المركز فادي الشوح.



وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.