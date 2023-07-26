الأربعاء 26 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك-1-1
الملك يعود إلى أرض الوطن
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأربعاء، بعد زيارة خاصة تخللها المشاركة في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي الأميركية.


اضافة اعلان
إجراءات لحماية سد وادي شعيب من دخول الرسوبيات

إجراءات لحماية سد وادي شعيب من دخول الرسوبيات 25 تموز 2023

200 شجرة مثمرة لدعم زراعة "السدّات" بمنطقة العامرية

200 شجرة مثمرة لدعم زراعة "السدّات" بمنطقة العامرية 24 تموز 2023

الأردن يحول ذوي الإعاقة إلى ذوي حقوق كاملة

الأردن يحول ذوي الإعاقة إلى ذوي حقوق كاملة 24 تموز 2023

تخصيص 224 راتب تقاعد اعتلال كلي أو جزئي دائم في النصف الأول من العام

الضمان: ارتفاع رواتب الاعتلال الى 26994 24 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
461990

سلطة وادي الاردن: تأجير 4081 دونما من الوحدات الزراعية والأراضي

منذ 3 دقيقة
WhatsApp Image 2023-07-26 at 9.55.37 AM

ورشة تعريفية بتخصصات بكالوريوس التعليم التقني في البلقاء التطبيقية

منذ3 ساعة
د. محمود أبو فروة الرجبي

الحاجز الوهمي وإشكالية تعلم اللغة العربية

منذ14 ساعة
يوسف عبد الله محمود

"المثقفون والسلطة في عالمنا العربي"

منذ14 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-25 at 12.55.20 PM

مذكرة تفاهم بين "العدل" و"الملكية لحماية الطبيعة" لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية

منذ24 ساعة
y0a2N96u3LYDr1rz7QghRgCbo8QMDo1H4jfLz0ff

5 أسماء مرشحة للمنح الدراسية في جامعة الأزهر الشريف

25 تموز 2023
افكار و مواقف

منظومة التحديث الشامل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

سيناريو الرئيس الأخير

ماهر أبو طير |اليوم

خلِ السلاح صاحي

سائد كراجة |اليوم

قانون "إصلاح" عقوبات الجرائم الإلكترونية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات | منذ14 ساعة
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
 