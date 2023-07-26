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أخبار محلية
الأربعاء 26 تموز 2023
12:21 م
الملك يعود إلى أرض الوطن
الملك يعود إلى أرض الوطن
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأربعاء، بعد زيارة خاصة تخللها المشاركة في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي الأميركية.
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