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الأحد 03 كانون الأول 2023
1:51 م
الملك يعود إلى أرض الوطن
أرشيفية
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأحد، بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، شارك خلالها بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28.
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