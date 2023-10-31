الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يغادر أرض الوطن في جولة تشمل أبوظبي والمنامة والدوحة

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الملك عبد الله الثاني
غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، في جولة تشمل أبوظبي والمنامة والدوحة.
وتتصدر جدول أعمال الجولة الجهود العربية المكثفة لوقف الحرب على غزة، إضافة إلى بحث العلاقات الأخوية.اضافة اعلان
ويلتقي جلالة الملك في أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يلتقي في المنامة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
كما يلتقي جلالته في الدوحة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
ويرافق جلالة الملك في الجولة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
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