الملك يغادر إلى الرياض لتقديم العزاء بوفاة بوالد الأميرة رجوة

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غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن في زيارة خاصة إلى الرياض لتقديم العزاء بوفاة والد سمو الأميرة رجوة الحسين، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.