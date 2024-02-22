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الخميس 22 شباط 2024
3:47 م
الملك يغادر إلى الرياض لتقديم العزاء بوفاة والد الأميرة رجوة
الملك عبدالله الثاني
غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن في زيارة خاصة إلى الرياض لتقديم العزاء بوفاة والد سمو الأميرة رجوة الحسين، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.
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الأردن
ولي العهد
الملك عبدالله الثاني
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