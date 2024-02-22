الجمعة 23 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يغادر إلى الرياض لتقديم العزاء بوفاة والد الأميرة رجوة

65d740c4a8166
الملك عبدالله الثاني
غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن في زيارة خاصة إلى الرياض لتقديم العزاء بوفاة والد سمو الأميرة رجوة الحسين، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
منخفض جوي يؤثر على الأردن - (أرشيفية)

أجواء لطيفة الجمعة وحالة من عدم الاستقرار غداً

منذ3 ساعة
489748_1_1677160385

الملك يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني لبلاده

منذ21 ساعة
65d71f8a82ffc

الخصاونة: نعمل على الحد من الآثار التضخمية.. وأوضاعنا آمنة وأمينة

منذ22 ساعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

التعليم العالي تعلن نقاط الطلبة المتقدمين للمنح والقروض

21 شباط 2024
اقرأ أيضا
منخفض جوي يؤثر على الأردن - (أرشيفية)

أجواء لطيفة الجمعة وحالة من عدم الاستقرار غداً

منذ3 ساعة
WhatsApp Image 2024-02-22 at 4.33.47 PM (2)

مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من 695,500 مسافر خلال الشهر الماضي

منذ19 ساعة
489748_1_1677160385

الملك يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني لبلاده

منذ21 ساعة
65d71f8a82ffc

الخصاونة: نعمل على الحد من الآثار التضخمية.. وأوضاعنا آمنة وأمينة

منذ22 ساعة
513728

استمرار دوام عدد من أسواق الاستهلاكية المدنية غدا

منذ23 ساعة
مركز الحسين للسرطان

مركز الحسين للسرطان يطلق حملة توعوية بسرطان الأطفال

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

تشجيع

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy
 
 