الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يفتتح المقر الجديد للقيادة العامة في ياجوز

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الملك يفتتح المقر الجديد للقيادة العامة في ياجوز
افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.اضافة اعلان
ولدى وصول جلالة القائد الأعلى موقع القيادة بمنطقة ياجوز، أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لجلالته، وعزفت الموسيقى السلام الملكي، فيما حيت جلالته ثلة من حرس الشرف.
وأشاد جلالة الملك خلال جولته في مرافق مقر القيادة، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بالجهود المبذولة والاحترافية العالية في تنفيذ المشروع، الذي يمتاز بالحداثة والتطور.
واستمع جلالته إلى إيجاز من مدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية حول المقر الذي يقع على مساحة أرض تبلغ 300 دونم، وأنشئ وفقا لأحدث الأسس والمعايير الهندسية.
وقدم مدير مؤسسة الإسكان شرحا حول المخطط التنظيمي لمديريات القيادة العامة التي يشملها المقر، والذي يتضمن ميدان مشاة بمساحة إجمالية 10000 م2، لافتا إلى دور دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دعم المشروع.
ودّون جلالته كلمة في سجل كبار الزوار عبر خلالها عن فخره واعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وتقديره لتضحياتهم وبطولاتهم في الدفاع عن الوطن.
وحضر الافتتاح وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد مبارك المزروعي، والسفير الإماراتي في عمان الشيخ خليفة بن محمد آل نهيان، وكبار ضباط القوات المسلحة.
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