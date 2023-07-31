الإثنين 31 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الملك يفتتح مدينة الشيخ خليفة بن زايد السكنية في الزرقاء

الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يفتتح اليوم الاثنين، مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السكنية بمحافظة الزرقاء
الملك يفتتح مدينة الشيخ خليفة بن زايد السكنية في الزرقاء
 افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السكنية بمحافظة الزرقاء، التي تضم 1032 شقة خصصت لضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.اضافة اعلان
وأقيمت المدينة السكنية على مساحة 288 دونما ضمن الأراضي المخصصة للقوات المسلحة الأردنية، وأنشئت بمنحة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
واستمع جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز قدمه مدير الإسكان العسكري العميد المهندس عمار الصرايرة عن المشروع الذي يضم 99 بناية تتوزع فيها الشقق بمساحات مختلفة، صممت وفق أحدث المعايير الهندسية والفنية.
وجال جلالة الملك في عدد من الشقق ومرافق المدينة، التي تضم مسجدا ومخازن تجارية، إضافة إلى مناطق ترفيهية وألعاب أطفال بمساحة إجمالية بلغت 14 دونما.
ويتميز موقع المدينة السكنية، الذي يبعد مسافة 20 كيلومترا عن العاصمة، بقربه من الخدمات والجامعة الهاشمية وطريق الزرقاء - المفرق.
وحضر الافتتاح نائب رئيس أركان القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة اللواء الركن أحمد بن طحنون آل نهيان، والسفير الإماراتي في عمان الشيخ خليفة بن محمد آل نهيان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة في البلدين.
الأمانة تتيح خدمة تقسيط الذمم لمنتسبي القوات المسلحة وموظفي القطاعين العام والخاص

الأمانة تتيح خدمة تقسيط الذمم لمنتسبي القوات المسلحة وموظفي القطاعين العام والخاص منذ3 ساعة

الأعلى للسكان ينفذ تدريب للعاملين في المجالس واللجان السكانية العربية

الأعلى للسكان ينفذ تدريب للعاملين في المجالس واللجان السكانية العربية منذ3 ساعة

هيئة الاعتماد تبدأ بإجراءات اعتماد كليات الطب في سوريا

هيئة الاعتماد تبدأ بإجراءات اعتماد كليات الطب في سوريا منذ4 ساعة

00e2e479-6289-4f1a-9797-dba0be08d4d3

100 شجرة زيتون لعائلة زراعية في نتل تبشر بمصدر رزق مستدام منذ4 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
صرف الدفعة الأخيرة من دعم المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام

صرف الدفعة الأخيرة من دعم المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام

منذ 30 دقيقة
الأمانة تعلن الفائزين بمسابقة الطلاب يعيدون ابتكار المدن

الأمانة تعلن الفائزين بمسابقة الطلاب يعيدون ابتكار المدن

منذ 56 دقيقة
الحبس 20 عاما لشخص قتل آخر بسبب "تجاوز سيارة" في جبل التاج

الحبس20 عاما لشخص قتل آخر تجاوز سيارته في عمان

منذ 60 دقيقة
السفارة المغربية تحتفل بعيد العرش المجيد

السفارة المغربية تحتفل بعيد العرش المجيد

منذ2 ساعة
إنقاذ شخصين تعرضا لحادث غرق في مادبا

إنقاذ شخصين تعرضا لحادث غرق في مادبا

منذ3 ساعة
مجلس النواب يُقر المشروع المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية

مجلس النواب يُقر المشروع المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ضم الضفة الغربية في منطوق المصري

ماهر أبو طير |اليوم

ذاكرة السمكة

جهاد المنسي |اليوم

التكامل الزراعي الصناعي

موسى الساكت |اليوم

الخطة والمخاض!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

شك متبادل

سميح المعايطة |اليوم

عوامل التجوية السياسية وتعريتها

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات | منذ18 ساعة
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
 