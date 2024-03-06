الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يقلد الملكة وسام النهضة المرصع تقديرا لعطائها المتميز

GH_Wr9iXAAA4SeL
الملك يقلد الملكة وسام النهضة المرصع تقديرا لعطائها المتميز
قلد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، جلالة الملكة رانيا العبدالله وسام النهضة المرصع تقديرا لعطائها المتميز، ودورها الريادي في النهوض بالمجتمع الأردني وحرصها على خدمة أبناء وبنات الوطن بمختلف الميادين.اضافة اعلان
 
ووجه جلالته رسالة إلى جلالة الملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية، وفيما يلي نص الرسالة:
 
"بسم الله الرحمن الرحيم
رفيقة الدرب "أم الحسين" - صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة
حفظك الله ورعاك -
أبعث لك بعميق محبتي واعتزازي وبعد،
إذ تمر الذكرى الخامسة والعشرون لتحملي أمانة المسؤولية وتولي مهامي الدستورية، استذكر السنين بحلوها ومرها منذ نُصبت خادما أمينا لهذا الوطن، وقد حظيت برفيقة درب سخرها الله، جل جلاله، لتقف إلى جانبي مخلصة لهذا الحمى، وفيّة لبيتها الكبير قبل الصغير.
 
وقد عهدتك زوجة متفانية وأما حنونة لأبنائنا الحسين وإيمان وسلمى وهاشم، وقد أنشأتهم خير تنشئة. فما كانوا إلا ذُرية صالحة تنهل قيمها العروبية من جدهم الحسين الباني وقيمها الإسلامية من جدهم الأعظم رسولنا ونبينا عليه الصلاة والسلام.
 
لأشاهدك عن قرب أيضا، وقد أخذت على عاتقك تقديم الأفضل لأخواتك وإخوانك الأردنيين في مجالات شتى، دون البحث عن ثناء أو تقدير. وما توانيت يوما عن السعي رغم التحديات والصعاب، ليزيدك شرف الخدمة العامة إصرارا.
 
ولا أكاد أحط في قرية أو أزور منزلا إلا ليحملني أهلنا أطيب التحيات الممزوجة بالتقدير لجهودك في تنمية وطننا وزرع الأمل في دروب مستقبل أبنائنا وبناتنا. ولا أرى في عيونهم إلا المحبة الصادقة لزوجة ملكهم وأم ولي عهدهم.
 
ولا أجد صورة أزهى من تلك التي رسمتها لشقيقاتك الأردنيات وحملتها بفخر للعالم، فبتن يتباهين بملكتهن ويرفعن رؤوسهن بوطنهن أينما وطأن. وكنت على الدوام صاحبة موقف جريء لا تتوانين عن الدفاع عن المظلومين أو نصرة المقهورين أينما كانوا. 
 
وإذ تحتفين اليوم بأخواتك الأردنيات كما يحتفل العالم بالمرأة، لا أجد مناسبة أفضل من هذه المناسبة ولا تقديرا أرفع شأنا من هذا التقدير، لأنعم عليك بوسام النهضة المرصع تثمينا لجهودك، ليكون حافزا أعظم للاستمرار والعطاء.
 
والمولى العلي القدير أسأل، أن يحفظك، أم الحسين، ويرعاك على نهج الخير والفلاح.
 
مع دائم محبتي وعظيم ثقتي وتقديري.
 
عبدالله الثاني ابن الحسين".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
65e87213e56ef

قرارات مجلس الوزراء

منذ 31 دقيقة
imgid244525

الأوقاف تُحذر من التعامل مع مروجي تأشيرة الحج المخالفة

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2024-03-06 at 2.41.21 PM

إطلاق الدورة 26 لجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات الأردنية للعام 2024

منذ3 ساعة
اتفاقية بين "جهد" والمجلس الثقافي البريطاني

اتفاقية بين "جهد" والمجلس الثقافي البريطاني

منذ5 ساعة
من الفعالية

اللجنة الدولية للإغاثة تحث على اتخاذ إجراءات لمواجهة انخفاض مشاركة النساء في سوق العمل

منذ6 ساعة
أبو حماد: قرار منح رخصة استيراد البطيخ لشركة واحدة غير عادل

أبو حماد: قرار منح رخصة استيراد البطيخ لشركة واحدة غير عادل

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

ملك يخاطر بحياته لقضايا أمته

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تدهورت العلاقات الأردنية السورية أكثر؟

ماهر أبو طير |اليوم

تسخين حزبي متأخر أم حراك انتخابي مبكر؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات | منذ20 ساعة
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات |02 آذار 2024
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
المجاعة في غزة

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05
 
 