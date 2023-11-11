السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يلتقي رئيس الوزراء الماليزي ويبحثان سبل وقف الحرب على غزة

الملك يلتقي رئيس الوزراء الماليزي ويبحثان سبل وقف الحرب على غزة
الملك يلتقي رئيس الوزراء الماليزي ويبحثان سبل وقف الحرب على غزة
التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في الرياض، اليوم السبت، رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة حول غزة. اضافة اعلان

وتناول اللقاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وسبل إنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الأبرياء في القطاع.

وحذر جلالة الملك من خطورة استمرار الحرب وسياسة العقاب الجماعي ومحاولات التهجير، والتي قد تجر الأوضاع في المنطقة إلى الانفجار.

وركز اللقاء على ضرورة التصدي للإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية والقدس، خصوصا الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والوفد المرافق لرئيس الوزراء الماليزي.
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