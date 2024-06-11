الملك يمنح وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لوكالة (الأونروا) تقديرا لدورها

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وسلم جلالته الوسام للمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، خلال لقائه به على هامش مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.وأكد جلالة الملك أهمية مواصلة دعم الأونروا، لتمكينها من القيام بمهامها الإنسانية، وفق تكليفها الأممي، محذرا من العواقب السلبية لعرقلة عمل الأونروا في غزة على نحو مليوني لاجئ فلسطيني.ولفت جلالته إلى أهمية انعقاد المؤتمر في رفع سوية التنسيق الدولي لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ومضاعفتها وإدامتها.وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.