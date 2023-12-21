الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك ينعم على الخيطان بوسام الاستقلال

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الملك ينعم على الخيطان بوسام الاستقلال
 أنعم الملك عبدالله الثاني على الصحفي فهد الخيطان بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى.
ويغادر الخيطان موقعه في إدارة إعلام الديوان الملكي الهاشمي.اضافة اعلان
وكان باشر الخيطان عمله مديرا للإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي في 23 أيار 2021.
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