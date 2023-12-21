الملك ينعم على الخيطان بوسام الاستقلال

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أنعم الملك عبدالله الثاني على الصحفي فهد الخيطان بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى.ويغادر الخيطان موقعه في إدارة إعلام الديوان الملكي الهاشمي.وكان باشر الخيطان عمله مديرا للإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي في 23 أيار 2021.