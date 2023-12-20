الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يهنئ أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم

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الملك يهنئ أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم
هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة توليه مقاليد الحكم.
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وأكد جلالته في برقية تهنئة بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بهذه المناسبة الحرص على الاستمرار في تعزيز وتمتين العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتوسيع فرص التعاون في شتى الميادين.

وقال جلالة الملك في البرقية "إنني على ثقة، بأن سموكم ستواصلون قيادة مسيرة التقدم والرفعة في دولة الكويت الشقيقة بكل حكمة، والتي رسخها المغفور له، بإذن الله، الراحل الكبير سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، وستمضون قدما في تعزيز وحدة الصف العربي وخدمة الأمتين العربية والإسلامية".

وشدد جلالته على الحرص الكامل على إدامة التنسيق الوثيق بين الأردن والكويت إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالحهما وخدمة للقضايا العربية والإسلامية.

وأعرب جلالة الملك عن تمنياته لسمو أمير دولة الكويت بالتوفيق في خدمة الكويت الشقيقة وشعبها العزيز.
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