"الممرضين" ترفض أسس منح المكافأة الشهرية.. وتتحرك للرد

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استهجن مجلس نقابة الممرضين أسس منح مكافأة مالية شهرية 35% للتمريض والقباله والتي صدرت عن الجنه المشكلة من قبل وزير الصحة لهذه الغاية.وقالت النقابة في بيان لها إن ما صدر من قبل اللجنة لا يحقق الفائدة الفنية والادارية لوزارة الصحة، ويعمل على ارباك العمل في المستشفيات، وما هو إلا تخبط اداري من احد المدراء في الوزارة للتأثير معنويا على مسؤولي التمريض ورؤساء الأقسام.وقرر نقيب الممرضين خالد رابابعة دعوة مجلس النقابة إلى اجتماع طارئ يوم الاثنين لوضع استراتيجية للرد على القرارات والتشاور حول المطالب الأخرى للتمريض التي وعدت بها وزارة الصحة خلال اجتماعها مع النقابة.واشارت انه سيعقب اجتماع المجلس، اجتماع اخر مع ممثلين عن القطاع العام ومدراء التمريض لاتخاذ الاجراءات المناسبة.واوضحت النقابة أن الأسس وضعت بغياب مدير مديرية التمريض او مندوب يمثل هذا القطاع في اللجنه المعنية بشؤون التمريض، وان هذاي لم يكن مستغربا كونه مكررا من قبل وزارة الصحه حيث يتم تشكيل لجان واتخاذ قرارات عن فئة التمريضد ون الرجوع لممثل عنهم بالوزارة نفسها يعلم طبيعة عمل هذه الفئه، وان هذا لايصح فنيا ولا اداريا.واضافت أن العلاوة اقرت للتمريض والقباله القانوني الذي يعمل بملاك وزارة الصحه بالأماكن التي تعملب نظام الورديات بساعات عمل 45 ساعة وبناء عليه تم صرفها لهم من شهر 9 /2022 وهذا حق قديم للتمريض والقباله تم حرمانهم من هذا الحق دونا عن الفئات التخصصيه الاخرى بالوزارة .وأشارت النقابة إلى أن تحديد طبيعة العمل للكوادرعلى الشفتات بنسب معينه من قبل اللجنه يعد خطأ اداريا فادح وذلك لأن طبيعة توزيع الكوادرعلى الشفتات يختلف من مستشفى لآخر ومن قسم لقسم وذلك لعوامل عده منها، عدد الكوادر المتوفره واماكن العمل واماكن السكن وعدم ثبات التمريض بقسم معين طوال خدمته حيث تكون هذه العمليه مرتبطة برئيس القسم المباشر بناء على مايتوفر.ولفتت ان الزام رؤساء الاقسام ومساعد مدير المستشفى لشؤون التمريض بالعمل على الشفتات المسائيه فنيا ليس له أي هدف فني ولا اداري ولا يتناسب مع الوصف الوظيفي التي يعمل به ( فهل رايتم او سمعت في اي دولة في العالم ان مدير/ مسؤول التمريض يعمل بعد ساعات العمل ) وهل له اي دور في الشفتات الليلية، علما بأنه يتواجد بالمستشفيات مشرف تمريض مسائي على الشفتات المسائية والذي من مهامه متابعة عمل الكوادر والدوام ومتابعة تقديم الخدمة التمريضية وتقديم تقرير يومي لأدارة المستشفى بذلك.