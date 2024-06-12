 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المملكة تحت تأثير موجة حارة

طقس حار
طقس حار
عمان- تتأثر المملكة الخميس، بموجة حارة نتيجة اندفاع كتلة هوائية حارة وجافة قادمة عبر شبه الجزيرة العربية، لذا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية تبقى المملكة غدا، تحت تأثير الموجة الحارة لتسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو ( 7-8) درجات مئوية.-(بترا)
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