المملكة تحت تأثير موجة حارة

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عمان- تتأثر المملكة الخميس، بموجة حارة نتيجة اندفاع كتلة هوائية حارة وجافة قادمة عبر شبه الجزيرة العربية، لذا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية تبقى المملكة غدا، تحت تأثير الموجة الحارة لتسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو ( 7-8) درجات مئوية.-(بترا)