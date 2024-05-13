"المهندسين الزراعيين" تنظم ورشة تدريبية متخصصة حول "تسجيل المبيدات"

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وأكدت القسوس في افتتاح الورشة التي حضر جزءاً منها أمين سر مجلس النقابة المهندس شادي القيسيأن تنظيم هذه الفعالية التدريبية يأتي استمراراً لجهد مجلس النقابة المستمرفي توفير أفضل أنشطة التدريب والتأهيل للزملاء والزميلات وخصوصاً المستجدين, لتنمية المهارات العملية المهندسين الزراعيين وتمكينهم للمنافسة على أهم الفرص في سوق العمل.وتحدثت المهندسة نسرين يونس في الورشة التدريبية حول التعريف بتسجيل المبيدات, ودراسات السلامة والفعالية, والإجراءات الإدارية والمتطلبات القانونية, ومتطلبات التسويق, والعمليات الصناعية والتقنية التي تهدف إلى ضمان سلامة الأغذية التي تصل إلى مائدتنا الأمر الذي لايمكن تحقيقه إلا من خلال اتباع الإجراءات اللازمة لتسجيل المبيدات والحفاظ على جودتها وسلامتها.