"المهندسين" تطلق حاضنة أعمال لدعم منتسبيها الرياديين

محمد الكيالي

أطلقت نقابة المهندسين أول من أمس حاضنة أعمال تهدف لدعم ورعاية المهندسين الرياديين، وتوفير مساحات تصنيع رقمي ومساحات ريادية وتحويل أفكار المهندسين الى منتجات قابلة للتسويق.

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وأكد نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي أهمية قيام النقابة بدورها في المسؤولية الاجتماعية ودور القطاع الخاص أيضا، والتشبيك فيما بينهما لدعم الشباب والابتكار وإطلاق طاقاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة.



وشدد الزعبي على أهمية الشراكة والدور الذي تقوم به شركة أورنج في تعزيز ثقافة التصنيع الرقمي والابتكار وريادة الأعمال لدى المهندسين من خلال تمكينهم من استخدام ادوات التصنيع الرقمي المختلفة لابتكار منتجات وطنية منافسة، وتطوير منتجات مبتكرة تعزز من قيمة الأفكار الهندسية.



وأكد ضرورة نقل التجربة الى كافة فروع النقابة في المحافظات، كون هناك العديد من الخيارات والفرص في العاصمة عمان، ولا بد من توفير تلك الفرص في المحافظات أيضا.



من جانبه، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة السابق المهندس مثنى الغرايبة، إن الحل في مواكبة التطورات المتسارعة هو التكنولوجيا والصناعة.



ولفت الغرايبة إلى إعادة تشكيل دور نقابة المهندسين لتتعدى أعمالها مجال الإنشاءات إلى الدخول في مجالات جديدة لبناء التكنولوجيا وإحداث تأثير في العالم.



بدورها، أوضحت المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة لشركة أورانج المهندسة رنا دبابنة أن الشركة تؤمن أنها تقود التغيير، وتتعمق بالتفاصيل وتقدم كل الدعم للشباب من أجل تغيير العالم.



وشددت على ضرورة قيام المهندسين بإعادة تأهيل أنفسهم عبر مختلف الوسائل المتاحة للتعاطي مع متغيرات الحياة ومواكبة التسارعات في الرقمنة والتكنولوجيا.



وقالت دبابنة إن "أورنج" من خلال رعايتها آلة القطع بالليزر CNC ومعدات الطابعات ثلاثية الأبعاد ستمكّن المهندسين من تطوير مهاراتهم في التصنيع الرقمي وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.



فيما أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، ضرورة الاستمرار بدراسة تخصصات الهندسة ذات العلاقة بالتكنولوجيا، خصوصا تلك التي تتعلق بالصناعة.



وقال رئيس مركز رواد الاعمال المهندسين "رام" المهندس معتز العطين، إنه سيتم عبر الحاضنة، عمل برامج احتضان للمهندسين يتم من خلالها توفير التدريب اللازم لهم لتطوير أفكارهم الريادية.

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