السبت 02 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المياه تدعو للتحوط بسبب وقف ضخ المياه من الديسي

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المياه تدعو للتحوط بسبب وقف ضخ المياه من الديسي
أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا والشركة المشغلة لخط مياه الديسي ( ديواكو)  عن عزمها  ايقاف ضخ مياه الديسي الاسبوع القادم  اعتبارا من يوم صباح  الاحد القادم  الموافق 10/12/2023 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 14/12/2023 ؛ لإجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة من قبل الشركة المشغلة لمشروع مياه الديسي على عدد من مرافق منظومة مياه الديسي .اضافة اعلان
وبينت الوزارة / سلطة المياه ان اجراء وقف ضخ المياه من مشروع مياه الديسي يأتي بهدف تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المبرمجة  السنوية للمحافظة على ديمومة ضخ المياه الى جميع المناطق والمشتركين ، مبينة ان التوقف المبرمج لضخ المياه من مشروع الديسي سيؤثر جزئيا على عدد من المناطق المحددة في محافظتي العاصمة عمّان الزرقاء .
ودعت الوزارة / سلطة المياه وشركة مياهنا المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الجيد خلال الاسبوع الحالي ، وتخزين كميات كافية من المياه تفي باحتياجات المشتركين خلال فترة التوقف.
واوضحت ان مشروع مياه الديسي هو مشروع تم بناؤه على نظام  (BOT ) بحيث تتولى الشركة المشغلة للمشروع اعمال تشغيل المشروع والمحافظة على كافة مرافق واجراء الصيانة الدورية اللازمة لغايات ضمان ديمومة فاعليته بكفاءة طوال مدار العام .
وبينت الوزارة/ سلطة المياه وشركة مياهنا ان المناطق التي ستتأثر في كل من العاصمة عمان والزرقاء والرصيفة هي على النحو التالي :
محافظة العاصمة : قرى وادي السير ، الرباحية الشمالية ، الشميساني ،عرجان ،اسكان المرقب، مرج الحمام ،أم السماق ، الروابي ، المدينة الرياضية ، الرابية ،الياسمين ، البنيات، منطقة مجمع جبر، محيط حدائق الحسين ، ضاحية الحسين ،الكرسي، جبل عمان ، اللويبدة ، المقابلين ، ناعور (البلد) ، لواء ناعور كامل ، ضاحية الأمير راشد ، الجندويل ، العبدلي ،أبو علندا ، القويسمة ، خلدا ، ضاحية الرشيد ، طبربور كاملة ، وادي الحدادة ، العلكومية ، نزهة سحاب ، حي الكلية العلمية الإسلامية ، عبدون ، طارق ، الحرشة ، أم نوارة ، سحاب، دابوق ، دير غبار ، حي عدن ، صالحية العابد ، الذهيبة الشرقية ، الذهيبة الغربية ، البيادر ،حي المنصور ، قرية أبو صياح ، المنارة ، الفيصلية ، المستندة ، الرونق ، حي الريان ، نادي السباق ، أم أذينة ، العبدلية ، خشافية الدبايبة ، منطقة الجمعية العلمية الملكية ، حي السهل ، تلاع العلي ، ضاحية الأقصى ، خشافية الشوابكة ، الجويدة ، حي البركة
أجزاء من صويلح ، ضاحية الإستقلال ، ضاحية الأمير حسن ، خريبة السوق ، الزهور ، الكمالية ، حي الصديق، النصر ، النزهة بالقرب من الاستقلال مول، حي المنصور ، اليادودة ، الحاتمية ، الصويفية ، ابو نصير (حي الضياء وقرية أبو نصير) ، أبو عليا ، الخزنة ، اللبن ، الطنيب وإسكان الرحمانية ، حي السعادة ، منطقة الدوار السادس ، النقيرة ، البويضة وأم بطمة ، حي القيسية ، منطقة الدوار الخامس ،  خريبة السوق ، ضاحية الحاج حسن ، منطقة التعليم العالي ،  القسطل ، أجزاء من الجيزة،

محافظة الزرقاء :
وهي المناطق التي تتزود من العاصمة عمان في لواء الرصيفة وتشمل كل من :
اسكان النقب ،  اسكان المعلمين ،  اسكان الامير هاشم  ، حارة ابو غليون  ، الفاخورة ، جزء من حي الحسين.
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