الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المياه تطلق حملة توعوية "القرار _بايدك"

المياه تطلق حملة توعوية "القرار _بايدك"
المياه تطلق حملة توعوية "القرار _بايدك"

أطلقت وزارة المياه والري / سلطة المياه حملة وطنية توعوية (#القرار_بايدك) الموجهة للقطاع النسائي عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل المجتمعي ومؤسسات قطاع المياه.

اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن الحملة تهدف للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه وترشيدها واستخدامها بكفاءة عالية  للمواطنين بشكل عام والقطاع النسائي بشكل خاص  من وجهة نظر دينية  خاصة وان كافة الديانات والشرائع الالهية حثت على الحفاظ على المياه مبينا ان هدف الحملة خلق ثقافة وطنية مجتمعية للحد من السلوكيات الخاطئة فيما يتعلق باستخدامات المياه وتبني ثقافة الترشيد والحفاظ على المياه.



 واضاف سلامة ان سلطة المياه /شؤون الاعلام والاتصال  تقوم بتدريب الواعظات على القاء المحاضرات حول وضع المياه في الاردن ، وكيفية المحافظة عليها من خلال برنامج يهدف لتوعية آلاف السيدات اضافة الى  عقد برامج تدريب السباكة للسيدات.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
ضبط اعتداءات على خط مياه ناقل في جنوب عمان

المياه : ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في مناطق الشونة الجنوبية

28 نيسان 2024
تطبيق نظام إدارة الطاقة في قطاع المياه

تطبيق نظام إدارة الطاقة في قطاع المياه

25 نيسان 2024
اقرأ أيضا
اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة

اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة تكرم الداعمين

منذ3 ساعة
481938_1_1672122929

إدارة حماية الأسرة والأحداث تطلق حملة " أسرتي سندي"

منذ3 ساعة
مدير عام الضمان يلتقي بوفد مشروع النهوض بالحوار الاجتماعي (SOLID)

مدير عام الضمان يلتقي بوفد مشروع النهوض بالحوار الاجتماعي (SOLID)

منذ3 ساعة
قمة البحرين

توافد رؤساء الدول العربية لحضور "قمة البحرين"

منذ4 ساعة
مشهد من العاصمة عمان

ارتفاع على درجات الحرارة وطقس لطيف

منذ16 ساعة
main_image66447e2c6d0f9

الأردن يعزي إندونيسيا وكينيا بضحايا الفيضانات

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

حل العودتين (5)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استحداث ألوية.. أمر مستغرب

محمود خطاطبة |اليوم

عصر الشباب الحر

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"موديز" وجلد الذات

سلامة الدرعاوي |اليوم

هل يستفيقون في المنامة؟

نضال المجالي |اليوم

كم مقعدا للإخوان في المجلس القادم؟

سميح المعايطة |اليوم

الكويت.. نموذج الدولة الراسخ بهدوء

مالك العثامنة |اليوم

مخالفات السير تتصدر من جديد

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
حديث بين زعيمي "فتح" و"حماس"، محمود عباس وإسماعيل هنية - (أرشيفية)

‏هل تؤسس الجماعات الفلسطينية مشروعا سياسيا فلسطينيا جديدا؟‏

ترجمات | منذ15 ساعة
‏ناشطون في مخيم احتجاج في جامعة جورج واشنطن في واشنطن دعمًا للفلسطينيين في غزة الشهر الماضي - (أرشيفية)‏

على السياسيين عدم الضغط على الجامعات لتقمع الاحتجاجات الطلابية

ترجمات | منذ16 ساعة
‏ جنود مسلحون يسيرون بين المتسوقين في سوق "محاني يهودا" في القدس، 5 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر) ‏

نهاية الازدهار في إسرائيل‏

ترجمات |14 أيار 2024
لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

هل تقطع تركيا علاقاتها مع إسرائيل؟

ترجمات |14 أيار 2024
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات |13 أيار 2024
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات |13 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

لما تعب وكبر 14 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر

المتسول والمواطن 13 أيار 2024

hajjaj copy

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy
 
 