المياه تطلق حملة توعوية "القرار _بايدك"

أطلقت وزارة المياه والري / سلطة المياه حملة وطنية توعوية (#القرار_بايدك) الموجهة للقطاع النسائي عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل المجتمعي ومؤسسات قطاع المياه.

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وقال الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن الحملة تهدف للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه وترشيدها واستخدامها بكفاءة عالية للمواطنين بشكل عام والقطاع النسائي بشكل خاص من وجهة نظر دينية خاصة وان كافة الديانات والشرائع الالهية حثت على الحفاظ على المياه مبينا ان هدف الحملة خلق ثقافة وطنية مجتمعية للحد من السلوكيات الخاطئة فيما يتعلق باستخدامات المياه وتبني ثقافة الترشيد والحفاظ على المياه.





واضاف سلامة ان سلطة المياه /شؤون الاعلام والاتصال تقوم بتدريب الواعظات على القاء المحاضرات حول وضع المياه في الاردن ، وكيفية المحافظة عليها من خلال برنامج يهدف لتوعية آلاف السيدات اضافة الى عقد برامج تدريب السباكة للسيدات.