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Jordan News النسخة المطبوعة

"المياه" تنفي أخبارا متداولة حول وقف ضخ مياه الديسي

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مضخات مياه
نفت وزارة المياه والري -سلطة المياه ما يتم تداوله حول وقف لضخ مياه الديسي لإجراء أعمال صيانة وقائية داعية مؤكدة أنه غير صحيح وزائف .اضافة اعلان
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