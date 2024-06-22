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السبت 22 حزيران 2024
11:27 ص
"المياه" تنفي أخبارا متداولة حول وقف ضخ مياه الديسي
مضخات مياه
نفت وزارة المياه والري -سلطة المياه ما يتم تداوله حول وقف لضخ مياه الديسي لإجراء أعمال صيانة وقائية داعية مؤكدة أنه غير صحيح وزائف .
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المياه
الديسي
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