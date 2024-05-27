 
الإثنين 27 أيار 2024
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المياه توقع اتفاقيات بـ15 مليون دينار ضمن برنامج خفض الفاقد المائي

المياه توقع اتفاقيات بقيمة 15 مليون دينار ضمن برنامج خفض الفاقد المائي
المياه توقع اتفاقيات بقيمة 15 مليون دينار ضمن برنامج خفض الفاقد المائي

رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود في مكتبه بحضور امين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة وامين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري ورئيس هيئة مديري شركة مياه العقبة محمود النعيمات ومدير عام الشركة المهندس مالك الرواشدة و وفد من مكتب المياه والبيئة للوكالة الامريكية للتنمية الدولية توقيع مجموعة من الاتفاقيات التنفيذية التي أحالتها شركة مياه العقبة على مقاولين محليين بقيمة نحو 15 مليون دينار بمنحة مقدمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ضمن سلسلة مشاريع الـ FARA تحت برنامج خفض الفاقد المائي العامل في جميع أرجاء المملكة. 

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 وأشار وزير المياه والري ان الوزارة / سلطة المياه تسعى بكل امكانياتها لتنفيذ خططها وبرامجها وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع المياه خاصة خفض الفاقد المائي ورفع كفاءة التزويد من خلال تنفيذ شبكات مياه جديدة وتحسين أنظمة التزويد المائي لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات خلال الاوقات الماضية في جميع المناطق.  

 


وبين ان الاتفاقية الأولى بقيمة 13 مليون دينار تتضمن تنفيذ خط ناقل جديد للمياه المعالجة من محطة تنقية مياه الصرف الصحي الى المنطقة الصناعية الجنوبية لتعزيز تزويد المنطقة بالمياه المعالجة والمحافظة على استمرارية التزويد ورفع كفاءة النظام من خلال إنشاء خط أنابيب جديد بطول 26 كيلومترا بالإضافة الى العمل على تحديث نظام التزويد الحالي وبعض الأعمال التقنية داخل المحطة، وبناء خزانين للمياه المعالجة بسعة 7000 متر مكعب و5000 متر مكعب في العقبة.

 


ومن الجدير ذكره أن المشروع يستهدف توفير كمية تقدر بحوالي 3 ملايين متر مكعب من مياه الشرب سنوياً تستخدم في الصناعة والري حالياً بحيث يتم استبدالها بالمياه المعالجة. كما وسيوفر المشروع إيرادات إضافية للشركة تزيد عن مليونين دينار أردني سنوياً. 

 


فيما الاتفاقية الثانية البالغة قيمتها 398 ألف دينار تشتمل على توفير خدمات الإشراف الهندسي لتنفيذ الخط الناقل الجديد للمياه المعالجة الى المنطقة الصناعية الجنوبية و سيتم العمل على تنفيذ بنود الاتفاقيتين خلال 300 يوما من تاريخ التوقيع. 

 


اما الاتفاقية الثالثة والتي تبلغ قيمتها مليون و70 ألف دينار ستعمل الشركة المنفذة على توفير خدمات هندسية وفنية لإدارة مشاريع شركة مياه العقبة على مدار 36 شهرا. ولهذه الاتفاقية أهمية في اشراك القطاع الخاص المحلي والمساهمة في تنفيذ مشاريع مشتركة وتطوير قدرات الشركات العاملة في قطاع المياه. 

 


وشدد على عزم الوزارة وشركات المياه العاملة في المملكة لتنفيذ المزيد من المشاريع لضمان الامن المائي وإجراء التحسينات على المنظومة المائية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتغطية الطلب المتزايد، بالإضافة الى متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي في العقبة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية.

 


كما وركز وزير المياه والري على الأهمية الكبرى لما تقوم به شركة مياه العقبة من إعادة استخدام للمياه المعالجة لتزويد الصناعات في المنطقة الخاصة لما لذلك من آثار إيجابية على الحفاظ على المصادر المائية الشحيحة في المملكة بالإضافة الى حماية البيئة في مدينة وخليج العقبة. وتجدر الإشارة الى أن مياه العقبة تتميز بإعادة استخدام 100% من المياه المعالجة الخارجة من محطة تنقية الصرف الصحي.
وثمن الوزير  أبو السعود جهود ودعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع خفق الفاقد والذي يهدف على المدى الطويل الى تحسين إدارة كميات التزويد المائي لكل مناطق محافظة العاصمة وكافة محافظات المملكة لتغطية الطلب المتزايد وبالأخص خلال فترة الصيف، هذا بالإضافة إلى دعم جهود وزارة المياه والري في الوصول إلى النسبة السنوية المستهدفة لخفض الفاقد المائي والبالغة 2% للوصول إلى ما نسبته 25% بحلول عام 2040. 

 


وعلى هامش التوقيع كرم وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود مدير مكتب المياه والبيئة في الوكالة الامريكية للتنمية بالوكالة (( USAID  اندرو ماكيم معربا عن امتنان وتقدير قطاع المياه للجهود المتميزة التي قدمها بمناسبة انتهاء عمله في الاردن مشيدا بالجهود الكبيرة والمستمرة والتعاون البناء مع اصدقائنا في الولايات المتحدة من خلال الوكالة الامريكية التي مكنت قطاع المياه من تحقيق انجازات كبيرة في مواجهة التحديات. 

وقام وزير المياه والري في نهاية الاحتفال بتسليم درع الوزارة للسيد اندرو ماكيم على جهوده خلال السنوات الماضية في بناء شراكة حقيقية مع قطاع المياه في الاردن.

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