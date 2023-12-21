الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المياه توقع اتفاقية تأهيل شبكات مياه دير علا والكرامة بـ 97 مليون يورو

المياه توقع اتفاقية تأهيل شبكات مياه دير علا والكرامة بـ 97 مليون يورو
المياه توقع اتفاقية تأهيل شبكات مياه دير علا والكرامة بـ 97 مليون يورو
وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود بحضور ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي سعاد فارسي ومدير مكتب المياه والبيئة في الوكالة الامريكية اندرو ماكيم وامين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري والمساعد لشؤون المياه م. مفيد اللوزي والمساعد لشؤون العطاءات م. أسماء وهادنة  الحزمة الرابعة من مشروع تأهيل شبكات مياه دير علا والكرامة في محافظة البلقاء مع مقاول محلي ( شركة فؤاد أبو حمدان ) بقيمة اجمالية نحو (97,24) مليون يورو ممولة بموجب قرض من بنك الاستثمار الأوروبي EIB وتمويل ذاتي والدراسة والدراسات والتصميم والاشراف ممولة بمنحة من الوكالة الامريكية للتنمية USAID  بنسبة 100% بهدف تحسين التزويد المائي في 17 منطقة في لوائي دير علا والكرامة من خلال 7 حزم وخفض الفاقد المائي و توفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب وتقليل الكلف التشغيلية بما يضمن تطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة خدمة المواطنين بالمياه. اضافة اعلان

وبين وزير المياه والري ان الوزارة / سلطة المياه تركز جهودها على الاسراع بتنفيذ شبكات مياه جديدة لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات خلال الاوقات الماضية مبينة ان تنفيذ هذا المشروع سيعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق ، من خلال التحول الى الضخ الانسيابي الطبيعي مما يطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي لمناطق البلاونة ، خزما ، ضرار ، دير علا ، معدي ، رويحة، دباب ، أبو الزيغان، الطوال الشمالي ، الطوال الجنوبي ، مثلث العارضة ، مثلث المصري ، ميسرة فنوش ، ظهرة الرمل ، داميا ، غور كبد ، الكرامة .

وأكد المهندس رائد أبو السعود  ان وزارة المياه والري/ سلطة المياه  تواصل جهودها للعمل على تجاوز الاثار الناجمة عن زيادة الطلب على المياه  الذي تشهده جميع مناطق المملكة  وتتابع انجاز المشاريع  من قبل الجهات الاشرافية لديها وفق الانظمة الحديثة  وبأعلى مستويات الجودة وبموجب احكام العقود المبرمة في المواعيد المحددة ، مبينا ان الاعمال تتضمن تنفيذ خطوط ناقلة وشبكات توزيع بطول 450 كم وبأقطار تتراوح بين 63-400 ملم من مواسير الدكتايل والبولي ايثلين وانشاء محطة ضخ رئيسية في أبو الزيغان تتكون من 3 وحدات ضخ احداها للاحتياط في حالات الطوارئ وانشاء 3 محدات ضخ صغير (بوستر) لايصال المياه بكفاءة للمناطق المرتفعة  . 

وزاد الوزير ان الاعمال تتضمن كذلك تنفيذ 1100 وصلة منزلية وتنفيذ 8 خزانات جديدة بسعات 500-5500 متر مكعب وتنفيذ نظام سكادا في محطة أبو الزيغان للمراقبة والتحكم ، وبين ان المشروع يتكون من 7 حزم ، حزمة الابار تتضمن حفر 16 بئر وحزمة محطة التحلية من خلال إعادة تأهيل محطة تحلية أبو الزيغان و5 حزم لتنفيذ الشبكات والخزانات ومحطات الضخ . 
وثمن الوزير دعم الاصدقاء في الاتحاد الأوروبي خاصة من خلال بنك الاستثمار الأوروبي EIB  والوكالة الامريكية للتنمية USAIDعلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي لمواجهة مختلف التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه في ظل تزايد الطلب. 
وعبرت ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي EIB سعاد فارسي عن ارتياحها للتعاون البناء والمثمر والمستمر مابين البنك وقطاع المياه مؤكدة سعادتها بتوقيع تنفيذ هذا المشروع الذي سيعمل على تحسين التزويد المائي للمجتمعات المحلية ، مؤكدة اهتمام البنك بمزيد من التعاون البناء . 

من ناحيته اوضح أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري ان هذه الحزمة ستنفذ من قبل مقاول محلي وفق اعلى المواصفات وفي الوقت المحدد ، ستخدم مناطق داميا ومعدي والعارضة وميسرة فنوش لتنفيذ شبكات بطول 97 كم بأقطار 63-250 ملم وتنفيذ 3250 وصلة ، مشيرا الى ان الحزم في اعمال المشروع قد تم إحالة معظمها ويجري حاليا استكمال طرح الحزم  المتبقي منها خلال الفترة القريبة .
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