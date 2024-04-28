المياه : ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في مناطق الشونة الجنوبية

تواصل أجهزة وطواقم وزارة المياه والري / سلطة المياه - وحدة الرقابة الداخلية بالتنسيق مع المنسق الامني لدى سلطة المياه حملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبأسناد من مديرية الامن العام تمكنت من خلالها ضبط 3 اعتداءات على الخطوط الرئيسية المزودة لمناطق الشونة الجنوبية تمثلت بسحب خطوط لسحب المياه بطريقة مخالفة وتزويد مزارع وبيع صهاريج بطريقة غير قانونية تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات كبيرة.

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حيث تم فصل الاعتداءات على الخطوط على خطوط المياه الرئيسية وهي عبارة عن خط 4 انش وخط 3 انش وخطين 2 انش واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين مؤكدة ان الحملة مستمرة لتشمل معظم المناطق ، مثمنة تعاون وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والاجهزة الامنية و المواطنين في التصدي لمثل هذه الاعتداءات.