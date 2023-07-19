الأربعاء 19 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"الميثاق الوطني": الهجرة النبويّة حدث تاريخيّ جسَّد التضحية والبطولة والعزيمة

download
حزب الميثاق
قال أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني إنَّ الهجرة النبويَّة الشريفة حدث تاريخيٌّ جسَّد التضحية والبطولة والعزيمة والصّدق في الدعوة إلى الله تعالى  من قبل النبي العربي الهاشمي محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصّديق رضي الله عنه عندما هاجرا من مكّة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة.اضافة اعلان

وأضاف المومني في بيان صادر باسم حزب الميثاق الوطني اليوم الأربعاء إنَّ النبي عليه السَّلام كان يهدف من هجرته نشر الهداية للنَّاس كافة، وتحقيق السَّعادة للبشرية في الدُّنيا والآخرة، ونشر القيم والأخلاق الحميدة بين الناس، بالإضافة إلى توحيد الأمَّة، وإقامة دولة نواتها المدينة المنوَّرة، وبناء المؤسَّسات العسكريَّة والسياسيَّة والتعليميَّة، وصولًا إلى دولة قوية وبناء الإنسان، وهو ما تحقق على أرض الواقع بعد الهجرة. 

وأوضح أنَّ الهجرة تُشكّل رحلة بناء دولة قويَّة، متراصَّة الصفوف، وواضحة الرؤية والمعالم، وراسخة بمؤسَّساتها المدنيَّة والعسكريَّة والأمنيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة، مبيّنًا أنَّه يتوجَّب علينا تعزيز قوَّة أردنِّنا الغالي بتماسك شعبه والتفافنا حول قيادته الهاشميّة وجيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنيّة وعامة مؤسَّسات الدَّولة، والمحافظة عليّها، وحماية المجتمع من التضليل والتهويل، وتعزيز خطاب الوسطيّة والاعتدال والمحبَّة والتَّسامح بعيداً عن لغة التَّشدد والتَّطرف.

وأضاف أنَّنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الرغم ممّا لحق به من الأذى والعذاب وهجرته من مكَّة المكرمة التي كانت أحبّ البقاع، قد عاد إليهم رحيمًا رؤوفًا متسامحًا، لا يعرف الأحقاد ولغة الانتِّقام، وهذا يتطلَّب منّا جميعًا سائلًا ومسؤولًا أن نقتدي بصاحب الذكرى العطرة عليه السلام، والتَّغلب على كل التَّحديات ومواجهة الصعاب، وتحقيق الإنتاجيّة، والدِّقة والتَّخطيط السَّليم.

وأكَّد المومني أهميَّة الوصاية الهاشميَّة على المقدَّسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس الشَّريف، وعلى رأسها مسرى النبي صلى الله عليّه وسلَّم المسجد الأقصى المبارك، التي باتت تشكِّل ضرورة شرعيَّة وسياسيّة وقانونيّة لمواجهة مخطّطات الاحتلال الّتي يسعى من خلالها إلى تحقيق مآربه وأطماعه القائمة على التّقسيم الزّماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وتقويض الفرص كافة لإقامة دولة فلسطينيّة مستقلّة وعاصمتها القدس الشّريف.

وختم المومني بيان حزب الميثاق الوطني بالتقدّم بأجمل التّهاني والتّبريكات لجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد والأسرة الهاشمية والشعب الأردني والأمّتين العربيّة والإسلاميّة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، داعياً الله عزّ وجل أن يحفظ وطننا وأمّتنا الإسلاميّة والبشريّة من كلِّ سوء.
"قانونية النواب" تُقر "معدل المحاكم الشرعية

"قانونية النواب" تُقر "معدل المحاكم الشرعية منذ24 ساعة

بشر الخصاونة

رئيس الوزراء يعمم باعتبار جميع القرارات الصادرة تنفيذا لأوامر الدفاع ملغاة حكما 18 تموز 2023

258754

وزير الخارجية الصيني لم يظهر علناً منذ أسابيع.. ويثير تكهنات 18 تموز 2023

بحث تفعيل دور الجامعات العراقية في النشاطات التي ينظمها اتحاد الجامعات العربية

بحث تفعيل دور الجامعات العراقية في النشاطات التي ينظمها اتحاد الجامعات العربية 17 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-07-19 at 1.04.38 PM

ابو السمن: طريق البكالوريا على سلم أولويات "الأشغال" لأهميته الاقتصادية والاجتماعية

منذ 17 دقيقة
1605903447296

الذكرى الثانية والسبعون لاستشهاد الملك المؤسس تصادف غدا

منذ 49 دقيقة
درجات الحرارة العالية

أجواء حارة إلى حارة جدا في كافة المناطق حتى السبت

منذ5 ساعة
وزارة التنمية الإجتماعية

استحداث وحدة لتمكين المرأة وتطوير تشريعاتها

منذ15 ساعة
تخفيض المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لـ 119 ألف لاجئ بالزعتري والأزرق

تخفيض المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لـ 119 ألف لاجئ بالزعتري والأزرق

منذ18 ساعة
الخصاونة: الشباب محرِّك التَّغيير الذي يحتاجه المجتمع

الخصاونة: الشباب محرِّك التَّغيير الذي يحتاجه المجتمع

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

إستراتيجيات التعامل مع سورية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لولا الحسابات الأمنية المعقدة

ماهر أبو طير |اليوم

حرية التعبير والجرائم الإلكترونية

سائد كراجة |اليوم

الدرع مقياس حقيقي للمدربين

خالد خطاطبة |اليوم

البلديات.. قصة تعثر

سميح المعايطة |اليوم

المدرسة الرشدية في إربد.. إرث تاريخي برسم العبث

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات | منذ15 ساعة
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات |17 تموز 2023
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
 