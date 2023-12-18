الميثاق الوطني: ندعم بطولات قواتنا المسلحة في ضرب أوكار وعصابات التهريب.

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أكد حزب الميثاق الوطني دعمه المطلق لقواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي/ حرس الحدود في ضرب أوكار وعصابات التهريب دفاعا عن أمن واستقرار الوطن من خلال خضوه اروع البطولات والفداء.وأضاف الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الاثنين إننا نقف في الحزب كما يقف الشعب الأردني خلف جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في التصدي لهذه العصابات ومجموعات التهريب التي تريد النيل من أمن واستقرار الوطن، عبر عملياتهم الإجرامية والإرهابية التي يقومون بها. كما أكد الميثاق الوطني دعمه لكافة الإجراءات التي تقوم بها قوات حرس الحدود في التصدي لهذه العصابات، وعدم السماح لها بتحقيق مساعيها وامنياتها الخبيثة.وعبر الميثاق الوطني عن اسفه الشديد لوقوع اصابات بين بواسل قواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي/ حرس الحدود أثناء الاشتباكات مع عصابات التهريب اليوم الاثنين، داعيا الله تعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ الأردن قيادة وشعبا وجيشا وأجهزة أمنية.#حزب_الميثاق_الوطني