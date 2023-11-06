الميثاق الوطني: نفخر بمواقف الملك وايصال مساعدات طبية لغزة

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عبر حزب الميثاق الوطني عن فخره واعتزازه بالموقف الأردني العروبي الرافض للحرب العدوانية على أهلنا في قطاع غزة، والذي يعبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة اللقاءات المحلية والمحافل العربية والدولية.وأضاف الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الاثنين اننا نفخر بما يقوم به الاردن من جهود داعمة ومساندة لاهلنا في قطاع غزة كان آخرها تنفيذ توجيهات جلالة الملك للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي بانزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا من خلال سلاح الجو الملكي للمستشفى الميداني الأردني في غزة، ليكون الاردن أول دولة في العالم يقوم بهذا العمل البطولي الشجاع.واشار الميثاق الوطني الى أن تغريدة جلالة الملك عبر صفحته الخاصة على موقع أكس تُعبر عن وجدان الاردنيين والاشقاء العرب واحرار العالم الرافضين للحرب والمطالبين بايقافها في ظل ما تسببت به من مجازر وجرائم بحق الاطفال والنساء والشيوخ.وثمن الميثاق الوطني كافة الجهود التي يبذلها الاردن بقيادة جلالته تجاه اهلنا في غزة، داعيا الاردنيين الى الالتفاف خلف القيادة وقواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية في هذه الظروف العصيبة.