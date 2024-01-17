الميثاق الوطني يستنكر بأشد العبارات تعرض المستشفى الميداني الأردني في خان يونس للاعتداء ويحمل الاحتلال وجيشه المسؤولية

استنكر حزب الميثاق الوطني بأشد العبارات ما تعرض له المستشفى الميداني الأردني الخاص في خان يونس جنوب قطاع غزة من اعتداءات ناتجة عن الاشتباكات التي وقعت بمحيطه خلال الساعات الماضية ونتج عنها إصابة أحد أفراد طاقم المستشفى بإصابة متوسطة، وأحد المواطنين من أبناء غزة الذي يتلقى العلاج بالمستشفى، فضلا عن وقوع أضرار مادية بالغة بالمستشفى.



وحمل الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء حكومة اليمين المتطرفة وجيش الاحتلال كامل المسؤولية عما حدث، ومسؤوليتها عن سلامة مرتبات المستشفى الميداني الأردني، مؤكدا أن المستشفى يقوم بواجبها الإنساني وفق القوانين والأعراف الدولية.



وأكد الميثاق الوطني دعم الحزب لكافة الإجراءات اللازمة التي ستتخذها الحكومة الأردنية جراء هذا العدوان الغاشم والسافر، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال وجيشها تحارب الشعب الفلسطيني وتسعى إلى منع تقديم الخدمات العلاجية والطبية عبر استهداف المستشفيات في قطاع غزة وعلى راسها المستشفيات الميدانية الأردنية.

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كما أكد الميثاق الوطني على أن هذه الأعمال المرفوضة التي تقوم بها سلطة الاحتلال وجيشها لن تثني الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني عن الوقف الكامل وتقديم الدعم المطلق على كافة المستويات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف بما في ذلك مواصلة عمل المستشفيات الميدانية في غزة والضفة الغربية.