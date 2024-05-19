 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الميداني الأردني غزة /78" يجري عملية جراحية نوعية

6385170293158081320
المستشفى الميداني الأردني غزة /78" يجري عملية جراحية نوعية

في إطار الجهود التي يقدمها المستشفى من أجل تقديم الخدمة والرعاية الطبية والإنسانية للأهل في قطاع غزة، أجرت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /78 أمس السبت، عملية جراحية لتثبيت كسر مفتوح في أسفل عظم الفخذ (DISTAL FEMUR FX ORIF).

اضافة اعلان


وقال قائد قوة المستشفى، إن العملية قام بها فريق طبي متخصص من جراحي العظام والمفاصل والتخدير من كوادر المستشفى الميداني الأردني غزة /78، مضيفاً أن المستشفى تعامل مع 5064 حالة مختلفة خلال الشهر الحالي من بينها إجراء 31 عملية كبرى و4 عمليات صغرى إضافة لحالة ولادة. 


من جانبه بين طبيب جراحة العظام والمفاصل أن المريض كان يعاني من كسر مفتوح في أسفل عظم الفخذ اليمين مما أدى إلى تفتت العظم وتهتك الأنسجة المحيطة به نتيجة الإصابة التي تعرض لها المريض، وتم إجراء عملية جراحية وتركيب صفيحة معدنية وبراغي وإزالة المثبت الخارجي في المستشفى الميداني الأردني لكونه المستشفى الوحيد الذي ما زال مستمراً شمال القطاع. 


وعبر ذوو المريض عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني مثمنين الجهود الكبيرة التي تقوم بها طواقم المستشفى الميداني الأردني في التخفيف من أثار الحرب التي يتعرض لها السكان المدنيين في القطاع. 


وكانت الكوادر الطبية في المستشفى الميداني الأردني ومنذ بدء المهمة في القطاع قد قدمت العلاج لــ 3475393 حالة من أهالي قطاع غزة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
file (19)

الأردن يسير 35 شاحنة مساعدات إلى الأهل في غزة

07 أيار 2024
file (18)

الصفدي: خطر توسع الحرب في المنطقة لا يزال قائما

24 نيسان 2024
اقرأ أيضا
420a7e29-6fdd-449b-9aba-daa9e18f005f

تعديلات نظام الموارد البشرية المنتظر بين الواقع والطموح

منذ2 ساعة
بمنحة أميركية.. تدشين محطة ضخ جديدة لتخفيف الفاقد المائي بالأردن

بمنحة أميركية.. تدشين محطة ضخ جديدة لتخفيف الفاقد المائي بالأردن

منذ5 ساعة
وزير الخارجية أيمن الصفدي

الصفدي يعزي بوفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق

منذ5 ساعة
الغذاء-والدواء-3-1736x1157

ضبط مكملات غذائية للتنحيف يروج لها إلكترونيًا

منذ5 ساعة
إعلانات الصحف-06

منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي ينطلق غدا

منذ6 ساعة
WhatsApp Image 2024-05-20 at 10.13.19 AM

الفناطسة: الحوار الاجتماعي يلعب دورًا محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ساعتان مع الوزير

ماهر أبو طير |اليوم

ماذا قال الوزير؟

جهاد المنسي |اليوم

المدرسة الحزبية

نضال منصور |اليوم

حق الانتخاب والانتخاب بالحق

يعقوب ناصر الدين |اليوم

لا يملكون حلا!!

سميح المعايطة |اليوم

في تشوه السياقات والمفاهيم

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
فلسطيني يحمل علمًا فلسطينيًا مندغمًا برسم العلم الإيراني - (المصدر)

المشهد الفلسطيني في ظل الأزمة الإيرانية الإسرائيلية

ترجمات | منذ19 ساعة
سلام حار بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن - (المصدر)

‏السياسة الصهيونية لجو بايدن‏

ترجمات | منذ19 ساعة
‏جنود إسرائيليون يعتقلون طفلاً فلسطينيا في الخليل، الضفة الغربية، تشرين الأول (أكتوبر)، 2017 - (أرشيفية)

أصول الوحشية الإسرائيلية في الإرث القمعي للاستعمار البريطاني

ترجمات |18 أيار 2024
1715972583767506400

المستوطنون ينغصون حياة الفلسطينيين

صحافة عبرية |17 أيار 2024
1715899666386976500

ما مدى استدامة أساليب الدفاع والردع في ظل الهجوم الإيراني؟

ترجمات |17 أيار 2024
1715899665346976300

موازنة بايدن بين الأمن القومي الإسرائيلي والأزمة الإنسانية للفلسطينيين

ترجمات |17 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب

ضيعانولوجيا! 17 أيار 2024

hajjaj copy

قرض شخصي 16 أيار 2024

f6ab6bf5-d9e5-4caa-b8c8-27af541ed777 (1) copy

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي! 15 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

لما تعب وكبر 14 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر
 