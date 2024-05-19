الميداني الاردني نابلس/٢ يجري 406 عمليات جراحية كبرى

أجري المستشفى الميداني الاردني في نابلس العديد من العمليات الجراحية الكبرى والصغرى من استلام الواجب، حيث يستقبل يوميا من (٨٠٠ – ١٠٠٠) مراجع موزعين على عيادات الاختصاص والطوارئ.

اضافة اعلان

وقال مدير المستشفى الميداني: “إن العمليات التي أجرتها الكوادر الطبية المتخصصة تأتي ضمن الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للأهل في نابلس والمدن المحيطة بها”، مبيناً أن عدد الحالات التي تعامل معها المستشفى منذ وصوله أرض المهمة في الخامس من أذار ولغاية مساء أمس بلغ (٤٢٣٠٦) حالة منها (٤٠٦) عملية كبرى و(١٢٣٧) عملية صغرى.



‎وأضاف أن المستشفى يشهد تزايداً في إقبال المراجعين والمرضي والمصابين واكتسابه ثقة المجتمع المحلي نظراً لما يقدمه من خدمات طبية مميزة.