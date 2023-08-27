النزعة الدينية في السياسة الأميركية تجاه فلسطين.. وودرو ولسون نموذجا 

أمين محمود

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كان للتراث المسيحي اليهودي المتصهين والمعتقدات البروتستانتية المتشددة تأثير قوي وعميق على المسار الفكري الأميركي، وأخذت تشكل جزءا حيويا من الثقافة الأميركية سواء كان ذلك من الناحية الدينية أو الثقافية أو السياسية، وأصبح لها قوة وتأثير كبير على سلوك الأميركيين سواء كانوا أفرادا عاديين أم قادة سياسيين ممن يتحكمون بالقرارات الحيوية المستمدة في غالبيتها من الأساطير الدينية والتفسير الحرفي للنبوءات التوراتية والنصوص المنتقاة من الكتاب المقدس. وأخدت هذه الأساطير الدينية والنبوءات التوراتية تلعب دورا مهما في خدمة أهداف السياسة التوسعية التي ينتهجها هذا التحالف وتم توظيفها لتعمق القناعة الدينية لدى الأوساط الشعبية الأميركية كي تلتزم بدعم هذه السياسة الرامية إلى بعث كيان يهودي وإقامة حاضنة سياسية له واعتبار ذلك التزاما لاهوتيا وثقافيا وليس التزاما سياسيا فقط. وقد كان لهذا التراث المتصهين وما شابهه من معتقدات وأفكار دينية متشددة تأثير قوي على نهج السياسة الأميركية تجاه قضايا عالمية متعددة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث كان النهج إزاءها هو الانحياز الأميركي الكامل إلى جانب الدولة اليهودية وتهيئة جميع السبل لها كي تحقق هيمنتها وسيطرتها على كامل الأرض التي تدعي أن الإله "يهوة" قد منحها لليهود. ويرتكز هذا النهج السياسي على رؤية ومعتقد ديني فحواه أن هذه الأرض المسماة "أرض الميعاد" هي مملكة الله الحقيقية والدائمة التي ستستقبل على أرضها السيد المسيح إيذانا ببدء "الألفية السعيدة" التي يحكم خلالها العالم على مدى ألف عام وفق ما ورد في "سفر دانيال: العهد القديم".وتركز المعتقدات البروتستانتية الأميركية والايفانجيلية منها بالذات على الأسطورة الدينية التي يقال إن التوراة قد تنبأت بها وهي أن مجيء المسيح مرهون بـ "عودة" اليهود إلى "وطنهم" الأبدي على كامل الأرض المقدسة (فلسطين) وإعادة بناء هيكلهم المزعوم فوق ما يدعون أنه موقعه التاريخي القديم وهو الموقع المقام عليه الآن الصخرة المشرفة. وقد أطلق على مروجي هذا المعتقد الديني في بريطانيا وأميركا "المسيحيون المتهودون" أو "الصهاينة المسيحيون" وهم سبقوا بظهورهم ظهور "الصهيونية اليهودية". وهكذا فإن أي تفسير منطقي للانحياز الأميركي للحركة الصهيونية هو بالتأكيد انحياز أساسه لاهوتي وثقافي– كما وصفه المفكر المصري رضا هلال - وليس مجرد انحياز إستراتيجي بتأثير اللوبي اليهودي كما يظن الكثيرون. ويعتبر اليهود في نظر هذه المجموعات المتصهينة هم الفلسطينيون الحقيقيون الذين ينتشرون في العالم غرباء عن "وطنهم" بانتظار "عودتهم" إليه آجلا أو عاجلا.وقد استمر الالتزام بهذه الأجواء المؤيدة والداعمة للحركة الصهيونية يتزايد ويتغلغل في الثقافة الأميركية بحيث أصبحت فكرة الوطن القومي اليهودي والربط بين اليهود وفلسطين أمرا متأصلا في وجدان المجتمع الأميركي وبصورة تلقائية، وقويت فكرة "البعث القومي اليهودي" وأصبحت مثار اهتمام العديد من الأوساط الصحفية والأدبية، وأخذت تلقى رواجا واسعا في أميركا، وبدأت الصحافة الأميركية تتناولها بالتحليل وتركز على مراميها ومضامينها الدينية والسياسية، وأصبحت تشكل زادا يوميا للعقل البروتستانتي الأميركي، وقد وصفتها باربرة توخمان في كتابها الصادر باللغة الانجليزية بعنوان: "التوراة والسيف" بأنها "غزو عبراني" و "لوثة العهد القديم".وضمن هذه الأجواء الدينية والسياسية المتشددة المؤيدة والداعمة للصهيونية اليهودية صدر التصريح الذي يعرف باسم وعد بلفور عام 1917 فكانت ردود الفعل في غالبية الولايات الأميركية ردودا مهللة ومساندة لهذا التصريح إلى أبعد الحدود. وكان الرئيس وودرو ولسون من أشد المتحمسين لهذا التصريح حتى قبل صدوره وهو ما يزال في مرحلة الإعداد، ولم يتردد في إبلاغ الحكومة البريطانية موافقته الفورية على إصدار مثل هذا الوعد، غير أنه تحاشى الإعلان عن ذلك رسميا واتخذ إزاءه موقفا يتسم بالغموض والمواربة خوفا من أي ردود فعل انتقامية من جانب العثمانيين ضد مصالح بلاده وخاصة الإرساليات والمعاهد التبشيرية الأميركية المنتشرة في بلاد الشام. وعلى العموم فإن هذا الوعد كان يتماشى مع معتقداته الصهيونية التي استمدها من التعاليم الدينية البروتستانتية المتشددة التي تربى ونشأ عليها منذ طفولته، والتي كانت أكثر صهيونية من الصهيونية اليهودية بل وحتى من صهيونية مؤسسها تيودور هرتزل نفسه، وقد كان لهذه النشأة أثرها الكبير على موقفه المستقبلي الذي التزم به بتقديم الدعم اللامحدود للحركة الصهيونية ومساعيها الرامية إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد أشار وزير خارجيته لانسنج إلى أن هذا الموقف الداعم لهذه الحركة والذي اتخذه الرئيس ولسون كان يتناقض تماما مع مبدأ حق تقرير المصير الذي طرحه ضمن نقاطه الأربعة عشر التي وردت في خطابه أمام مؤتمر باريس للسلام، إلا أن ولسون تجاهل ما أشار إليه وزير خارجيته، إذ أنه كان يؤمن أن موقفه الداعم لمساعي الحركة الصهيونية في فلسطين لا يتعارض أبدا مع مبدأ حق تقرير المصير الذي كان قد طرحه، فهو - في نظره- ينطبق فقط على اليهود والأرمن وشعوب أوروبا الشرقية، أما الشعوب العربية فقد اعتبرها شعبوبا غير مؤهلة لممارسة هذا الحق، ولا بد من وضعها تحت وصاية إحدى الدولتين الكبريين إما بريطانيا وإما فرنسا وذلك لفترة كافية من الزمن يتم خلالها تأهيلها حتى تصبح قادرة على إدارة شؤونها وشؤون بلادها. ومن الواضح أن هذه الوصاية كانت مجرد تغطية للهيمنة الاستعمارية الغربية التي مورست بأبشع صورها على الشعوب العربية. ولم يتوقف ولسون عند هذا الحد، بل أرسل للمنطقة العربية لجنة تقصي حقائق باسم لجنة كنج – كرين، وكان الهدف الحقيقي من إرسالها إشاعة الطمأنينة لدى العرب واحتواء أي رد فعل معاد قد يصدر عنهم تجاه الحلفاء أو اليهود. وهذا يعكس في حد ذاته مدى استخفاف ولسون بطموحات العرب ومطالبهم الشرعية. وقد وضعت اللجنة العديد من التوصيات التي كانت تتناقض مع المطالب الصهيونية والطروحات التي أعلنها ولسون نفسه في مؤتمر السلام بباريس، إلا أن هذا التقرير بقي في طي الكتمان ولم يتم نشره سوى عام 1922 أي بعد عام كامل من انتهاء ولاية ولسون كرئيس جمهورية، وبطبيعة الحال لم يتم الأخذ به أو إعطاؤه أي أهمية تذكر. وهكذا يتضح مدى الزيف الذي اتسمت به مواقف ولسون وادعاءاته الإنسانية، فهو من ناحية كان ينادي برفض مبدأ الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وعدم الاعتراف بالاتفاقات السرية إضافة إلى أنه كان ينادي بحق تقرير المصير لجميع الشعوب والأقليات التي كانت خاضعة للحكم العثماني. إلا أنه بالمقابل كان ينتهج على أرض الواقع سياسة تقوم على العنصرية الواضحة والتمييز العرقي المهين وخاصة تجاه الشعوب العربية والإسلامية، بدعوى كونها– كما وصفها جون سوليفان- شعوبا "متخلفة" بأمسّ الحاجة إلى تنويرها "بحضارة الغرب المتفوقة".وهكذا أرسى ولسون دعائم نهج صهيوني واضح لقي صدى واسعا آنذاك في المجتمع الأميركي وأصبح امتدادا لصهيونية شاملة التزم يها خلفاؤه الرؤساء الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء، حيث تسابقوا في إبداء تعاطفهم ودعمهم للحركة الصهيونية ومساعيها الهادفة إلى بناء الدولة اليهودية في فلسطين. وليس بالمستغرب أيضا أن نجد النهج الصهيوني يتكرر لدى أعضاء الكونجرس الأميركي، إذ يصيغون موافقتهم بصيغة أشد صهيونية من صيغة الوعد نفسه وبحماس مذهل ومنقطع النظير، لدرجة أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي هنري كابوت لودج ارتجل خطابا قال فيه "إنني لا أحتمل رؤية القدس والأراضي المقدسة تحت سيطرة المحمديين... إنه لطخة في جبين الحضارة ويجب إزالتها".. وهنا لا أجد ما ألخص به كل ما سبق أنسب مما قاله الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر في حديثه أمام الكنيست عام 1979: "...إن علاقة أميركا بإسرائيل أكثر من علاقة خاصة، فهي علاقة متأصلة في وجدان وأخلاق وديانة ومعتقدات الشعب الأميركي نفسه..."