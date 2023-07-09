الأحد 09 تموز 2023
النسخة المطبوعة

النساء يدعمن النساء.. فعالية ينظمها مشروع تمهيد تحت رعاية العتوم

النساء يدعمن النساء.. فعالية ينظمها مشروع تمهيد تحت رعاية العتوم
النساء يدعمن النساء.. فعالية ينظمها مشروع تمهيد تحت رعاية العتوم
أطلقت مؤسسة فريدريش نومان من أجل الحرية متمثلة بمشروع تمهيد سياسات ضد العنف وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للشباب الليبرالي فعالية "النساء يدعمن النساء".اضافة اعلان

وقالت العين ميسون العتوم إننا في الأردن ننطلق من قضية النساء كقضية وطن كامل وليس للنساء فقط، مؤكدة أن النساء من أجل النساء والرجال والوطن أيضا، حيث إن التعاطي مع قضية النساء يجب أن يكون على مستوى المواطنة والتنمية وحقوق الإنسان.

وأشارت العتوم إلى أنه لا يمكن الحديث عن التنمية والتقدم دون وجود النساء، أو بمعزل عن المرأة، مؤكدة أن المرأة جزء من الحداثة والتطور الذي وصل له الأردن بشكل خاص والعالم بشكل عام.

وقالت إن المفارقة تتمثل بأن نسبة تعليم النساء وانخراطهن بالتعليم أعلى من تحصيل الذكور، لكن هذا الحال لا ينعكس على سوق العمل في الأردن.

من جهتها، قالت منسقة مشروع تمهيد- سياسات ضد العنف لينا الحاج، إن المشروع استطاع الوصول لأكثر من 50 منطقة ريفية ونائية في الثلاث محافظات (إربد، والزرقاء، والعقبة)، وقمنا ببناء قدرات أكثر من 135 جمعية ومؤسسة محلية، والوصول إلى أكثر من 484 سيدة ورجلا من المجتمعات الريفية ومنها منطقة دبّة حانوت في العقبة، بالإضافة للوصول إلى ما يقارب 72 صانع وصانعة قرار على المستوى المحلي، والوصول إلى 100 شركة ومصنع من القطاع الخاص.

وأكدت الحاج أنه تم تعزيز قدرات أكثر من 100 سيدة في الثلاث محافظات، وقمنا بالعمل معكم كموزدات خدمة مثل ميسرات للجلسات ومدربات وباحثات، كما أنه استطاعنا بناء تحالفات بين الفئات المستهدفة لمتابعة التغييرات على المستويات الهيكلية في عمل المصانع والقطاع الخاص.

من جانبها، أكدت منسقة المشروع راية المومني أن المشروع استطاع للوصول لأكثر من 50 منطقة ريفية ومهمشة لرفع الوعي بقضية العنف الواقع على المرأة في عالم العمل، حيث إن هناك العديد من الجتمعات المحلية لا زالت تنكر وجود عنف واقع على المرأة في عالم العمل.

وقالت المومني إن سبب المشاركة الاقتصادية الضعيفة للمرأة يعود لأسباب كثيرة، منها العادات والتقاليد الاجتماعية "الضارة"، والقوانين التمييزية والفجوة في الأجور بين الجنسين، بالإضافة إلى وقوع بعض من حالات التحرش، وهذا ما رصدناه في الميدان خلال جولاتنا في المحافظات، ومع كل هذا إلا أننا لمسنا تغيراً إيجابياً رغم كل الخطوات الخجولة في التغيير.

بدوره، قال نائب رئيس الاتحاد الدولي للشباب الليبرالي عبدالله عبده، إنه لا يزال هناك تحديات كبيرة تواجه النساء في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أننا بحاجة إلى مواصلة العمل معا لتجاوز هذه التحديات وتحقيق التغيير الحقيقي، كما يجب التركيز على تمكين النساء من خلال توفير الفرص التعليمية وتطوير المهارات وتمكينهن من الانخراط في عملية صنع القرار.

يشار إلى أن عمر الاتحاد الدولي للشباب الليبرالي (IFLRY) 75 سنة، ويضم أكثر من 100 منظمة شبابية وجناح حزبي شبابي من كل أنحاء العالم، وهو ثاني أكبر منظمة شبابية عالمية تمثل أكثر من 3 ملايين شاب وشابة من كل أنحاء العالم.





نقابة الأطباء تصدر مجلة السماعة بهوية حديثة عصرية

نقابة الأطباء تصدر مجلة السماعة بهوية حديثة عصرية 08 تموز 2023

الجثة متحللة فوق الخزانة.. إليكم تفاصيل مقتل أربعينية في النزهة

الجثة متحللة فوق الخزانة.. هذه تفاصيل مقتل أربعينية في النزهة 08 تموز 2023

عمالة وافدة

"الداخلية" و"العمل" تحذران من خطورة تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة 08 تموز 2023

مستشفى الكرك الحكومي

مستشفى الكرك الحكومي يجري عملية نادرة لأكياس كلبية 06 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
محاضرة بعنوان "الانقلاب السياسي الإسرائيلي الثاني" بجمعية العلوم والثقافة

محاضرة بعنوان "الانقلاب السياسي الإسرائيلي الثاني" بجمعية العلوم والثقافة

منذ3 ساعة
الزميل حمزة دعنا

قرار قطعي بعدم مسؤولية الزميل دعنا في قضية رفعها "الحق العام"

منذ3 ساعة
الخصاونة يترأَّس اجتماعاً لمجلس أمناء جائزة الحسين بن عبدالله الثَّاني للعمل التطوُّعي

الخصاونة يترأَّس اجتماعاً لمجلس أمناء جائزة الحسين بن عبدالله الثَّاني للعمل التطوُّعي

منذ5 ساعة
الهواري: الأردن لم يعد بامكانه تحمل ضغط القطاع الصحي بدون استراتيجيات جديدة

وزير الصحة: نعمل على تذليل الصعاب والعقبات أمام مرضى التليف الكيسي

منذ5 ساعة
افتتاح مؤتمر الغذاء الذكي الثالث

افتتاح مؤتمر الغذاء الذكي الثالث

منذ24 ساعة
د. محمد عبدالله خميس اليخري

قمع الشخصيات البارزة

08 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى هذا الانتحار الجماعي؟

ماهر أبو طير |اليوم

تعارض مصالح في فلسطين..؟!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التقرير الأخير للبنك الدولي.. ارحمونا

سلامة الدرعاوي |اليوم

يد عموتة لا تصفق !

خالد خطاطبة |اليوم

دور الصناديق السيادية في القيمة المضافة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
 