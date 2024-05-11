النسور مستشارا لاتحاد الجامعات العربية

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قرر امين اتحاد الجامعات العربية معالي الدكتور عمرو عزت سلامة تكليف الدكتور مهند عبد الفتاح النسور بالعمل مستشاراً لاتحاد الجامعات العربية للتعاون الدولي للمؤسسات الاكاديمية الصحية .وجاء هذا القرار وفق بيان صحفي صدر من اتحاد الجامعات العربية اليوم نتيجة التعاون القائم بين الاتحاد والشبكة الشرق اوسطية للصحة المُجتمعية ( امفنت ) و ذراعها التدريبي الاكاديمية الدولية للصحة المجتمعية ( اياف) منذ عدة سنوات.ويعد الدكتور مهند النسور طبيب خبيرا معتمدا على الصعيد الدولي في عدة مجالات منها الوبائيات الميدانية والبحوث التطبيقية، وأنظمة الصحة العامة.عمل النسور مستشاراً في عدة مهام مع المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومنظمة الصحة العالمية والجامعة الأميركية في بيروت ويتولى الدكتور النسور قيادة الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) منذ عام 2009، والتي تعد من المؤسسات الفنية المرموقة على مستوى الشرق الاوسط و شمال افريقيا و و كذلك العالم و التي تعمل على تقديم المساعدات في المجالات الاستراتيجية المتصلة بالصحة العامة والحلول التطبيقية، وتوجيه عملية تعزيز برامج تدريب الوبائيات الميدانية ومبادرات الصحة العامة المختلفة في المنطقة.وبرزت الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت)، برأسة الدكتور النسور، كمنصة تعاونية تهدف إلى خدمة إقليم شرق المتوسط ودعم الجهود لتعزيز سياسات الصحة العامة والوبائيات التطبيقية، والرصد واللوائح الصحية الدولية، وتطوير وتعزيز برامج الصحة العامة.ويعمل الدكتور النسور في العديد من المبادرات والاتحادات والشبكات الإقليمية والعالمية حيث يحظى بعضوية اللجنة التوجيهية للشبكة العالمية للإنذار بتفشي الأمراض والاستجابة لها (GOARN) وبرامج التدريب في مجال علم الأوبئة وشبكة التدخلات الصحية العامة (TEPHINET) ، والرابطة الدولية للأوبئة وغيرها.كما يعتبر من مؤسسي منتدى الصحة العامة وتحالف الأمراض غير السارية، وهو ايضاً عضو في اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن. وفي المجال الأكاديمي، يعمل الدكتور النسور حالياً كأستاذ محاضر غير متفرغ في عدد من الجامعات المرموقة منها الجامعة الأميركية في بيروت، وجامعة العلوم والتكنولوجيا.