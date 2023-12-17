الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

النقابات المهنية تعزي بوفاة مصور الجزيرة أبودقة

مبنى مجمع النقابات المهنية - (أرشيفية)
مبنى مجمع النقابات المهنية - (أرشيفية)
قدمت النقابات المهنية تعازيها باستشهاد مصور الجزيرة في غزة سامر أبو دقة الذي استشهد جراء قصف صهيوني خلال تأديته واجبه المهني والوطني.
جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي لرئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني.اضافة اعلان
واعربت النقابات عن تعازيها لعائلة ابودقة وللعاملين في القناة، وتمنت الشفاء العاجل للإعلامي وائل الدحدوح.
واثنت النقابات على الجهد الوطني العظيم الذي تقوم به القناة في تغطية الأحداث في فلسطين المحتلة وقطاع غزة.
وعبرت النقابات المهنية عن إدانتها لاستهداف العدو الصهيوني للاعلاميين وخاصة في قناة "الجزيرة"
وعبرت عن تضامنها ودعمها لها.
واكدت ان هذه الجريمة هي استمرارا لجرائم العدو الصهيوني ضد الإنسانية وحرية الصحافة، وانتهاكا فاضحا للقوانين والمواثيق الدولية.
وقالت النقابات في رسالتها ان قناة "الجزيرة " قناة إعلامية مثلها مثل باقي القنوات والمنابر الاعلامية التي تؤدي رسالتها الإعلامية بمهنية هدفها نقل الواقع وفضح ما يقوم به العدو الصهيوني من حرب إبادة شاملة بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وكل فلسطين، اضافة الى تدمير وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، ومحاصرة  المستشفيات وقصفها مما أخرج معظمها عن الخدمة، ومنعه الغذاء والمياه والدواء والمحروقات عن مئات الآلاف من أبناء شعبنا في غزة.
واضافت ان هذا الاجراء هو مقدمة لتدجين وسائل الإعلام التي تفضح جرائم العدو وعدوانه العنصري بحق أبناء شعبنا.
واكدت النقابات دعمها لقناة  في ممارسة حقها في التغطية الاعلامية التي كفلتها لها القوانين والمواثيق الدولية.
ودعت النقابات أحرار العالم ومؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات الاعلامية والنقابية والاتحادات الدولية والعربية والإقليمية المختصة بحقوق الإنسان والعمل الإعلامي بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه هذا الشكل الإجرامي من إرهاب العدو الصهيوني، الذي يستهدف الحقيقة ويعمل بدموية لقتل الصورة والصوت.
كما دعت الى ضرورة العمل على وضع حد لغطرسة العدو الصهيوني وجرائمه ومجازره المتمادية، و فضح كل ما يمارسه هذا العدو ضد شعبنا الفلسطيني الاعزل، من خلال كافة الوسائل الاعلامية المتاحة.
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