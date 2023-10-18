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الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
3:17 م
النقابات تتضامن مع غزة وتندد بالمجزرة
النقابات تتضامن مع غزة وتندد بالمجزرة تصوير ساهر قدارة
شارك المئات من أعضاء النقابات المهنية اليوم الأربعاء، في وقفة داخل مجمع النقابات في عمان احتجاجًا على مجزرة المستشفى المعمداني في غزة يوم أمس والتي راح ضحيتها مئات الشهداء، إلى جانب التضامن مع أهالي القطاع.
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