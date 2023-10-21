النقباء: خطاب الملك عبر عن تلاحم الموقف الرسمي والشعبي تجاه غزة

اضافة اعلان

اشاد رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الاردنيين م.احمد سماره الزعبي بخطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح " مؤتمر القاهرة للسلام " .وقال في تصريح صحفي إن جلالة الملك عبر عن موقف عربي وإسلامي وإنساني وشعبي عالمي من خلال تركيزه على ضروره ايصال المساعدات الطبية والغذائية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عاجل، ووقف فوري للعدوان الصهيوني على القطاع، ورفض التهجير باعتباره خطا احمرا واعلان حرب.كما أشاد سمارة بالموقف الرسمي والشعبي الاردني تجاه العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ودعا ابناء الشعب الاردني الى التلاحم والتماسك دفاعا عن الاردن وفلسطين والمشاركة الفاعلة في حملات التضامن سواء عبر الوقفات التضامنية او التبرع لدعم صمود الاهل في قطاع غزة.ودعا الى ايصال الصوت العربي والاسلامي والانساني المطالب برفع الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح بشكل كامل والسماح بعبور المساعدات الغذائيه والدوائية إلى جميع أنحاء العالم.ونفلت إلى ان "حملة غزة معا ننصرها للايواء والاعمار" وحمله النقابات المهنيه للاسناد الطبي لازالتا مستمرتين، وأنها بصدد تجهيز التبرعات لايصالها الى قطاع غزة عبر الهيئة الخيرية الهاشمية والوفود الطبية النقابية التي من المنتظر أن تتوجه إلى القطاع عندما يتاح لها ذلك.