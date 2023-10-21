السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

النقباء: خطاب الملك عبر عن تلاحم الموقف الرسمي والشعبي تجاه غزة

252626
النقباء: خطاب الملك عبر عن تلاحم الموقف الرسمي والشعبي تجاه غزة
اشاد رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الاردنيين م.احمد سماره الزعبي بخطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح " مؤتمر القاهرة للسلام " .

وقال في تصريح صحفي إن جلالة الملك عبر عن موقف عربي  وإسلامي وإنساني وشعبي عالمي من خلال تركيزه على ضروره ايصال المساعدات الطبية والغذائية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عاجل، ووقف فوري للعدوان الصهيوني على القطاع، ورفض التهجير باعتباره خطا احمرا واعلان حرب.اضافة اعلان

كما أشاد سمارة بالموقف الرسمي والشعبي الاردني تجاه العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ودعا ابناء الشعب الاردني الى التلاحم والتماسك دفاعا عن الاردن وفلسطين والمشاركة الفاعلة في حملات التضامن سواء عبر الوقفات التضامنية او التبرع لدعم صمود الاهل في قطاع غزة.

 ودعا الى ايصال الصوت العربي والاسلامي والانساني المطالب برفع الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح بشكل كامل والسماح بعبور المساعدات الغذائيه والدوائية إلى جميع أنحاء العالم.

ونفلت إلى ان "حملة غزة معا ننصرها للايواء والاعمار" وحمله النقابات المهنيه للاسناد الطبي لازالتا مستمرتين، وأنها بصدد تجهيز التبرعات لايصالها الى قطاع غزة عبر الهيئة الخيرية الهاشمية والوفود الطبية النقابية التي من المنتظر أن تتوجه إلى القطاع عندما يتاح لها ذلك.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وقفة أمام "الاتحاد الأوروبي" في عمان تندد بالصمت الدولي وتحيي غزة

وقفة أمام "الاتحاد الأوروبي" في عمان تندد بالصمت الدولي وتحيي غزة

منذ1 ساعة
فيصل الفايز

الفايز: الملك وجه رسالة قوية للمجتمع الدولي نصرة لفلسطين

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2023-10-21 at 11.03.49 AM

"غلاف" سفارة العدو في عمان يتحول إلى "ثكنة" للإعلاميين والمصورين

منذ8 ساعة
WhatsApp Image 2023-10-20 at 11.02.05 AM (1)

الأمن: لا تجمعات عند الحدود

20 تشرين الأول 2023
جانب من مسيرة وسط البلد تضامنا مع غزة (تصوير أمجد الطويل)

أردنيون من وسط عمّان: نموت وتحيا فلسطين (صور وفيديو)

20 تشرين الأول 2023
65294f068bcdc

إغلاق جسر الملك حسين الجمعة والسبت

20 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

أيام عصيبة مقبلة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات | منذ22 ساعة
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات | منذ22 ساعة
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام، حماس، في تجمع في غزة، 31 كانون الثاني (يناير) 2016 – (المصدر)

هل يمكن تدمير "حماس"؟

ترجمات |17 تشرين الأول 2023
 