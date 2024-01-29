"النواب".. تأييد لغزة ورفض خطط الحكومة الاقتصادية

جهاد المنسي

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حضرت غزة تحت قبة مجلس النواب في العبدلي بقوة، وواصل نواب رفضهم لحالة الصمت الدولي عن المجازر التي تحدث في القطاع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحد ان النائب عبد الكريم الدغمي اثر الصمت وعدم القاء كلمة في ضوء ما يجري في غزة، كما ان نواب انتقدوا بشدة موقف دول غربية بوقف تمويل وكالة غيث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانروا)، وشكروا دولة جنوب افريقيا على موقفها في محكمة العدل الدولية.وارتفع منسوب النقد للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، وانتقدوا الاستدانة المتصاعدة من قبل الضمان الاجتماعي دون وضع موعد سداد واضح، وطالبوا بعدم المساس بصندوق دعم الطالب واعتماد الشكل السابق دون أي تعديل، ورفع رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، واقرار قانون للعفو العام للتخفيف عن المواطنين، ورفضوا أي مساس بالحدود الشمالية والشرقية معربين عن دعمهم للجيش العربي، وحرس الحدود في دورهم لإبقاء الحدود امنة مستقرة، وحرصهم على عدم ادخال المخدرات للبلاد.كان ذاك خلال جلسة عقدها مجلس النواب صباح ليوم برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وادار جزء منها النائب الأول عبد الرحيم المعايعة، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من اعضاء الفريق الحكومي، وفيها واصل النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024 لليوم الثالث فيما يواصل النواب يوم غد مناقشة مشروع القانون يوم غد .وتحدث في الجلسة النواب: فايزة عضيبات، مجحم الصقور، محمد هلالات، سالم العمري، تمام الرياطي، ضرار الداوود، محمد جرادات، عارف السعايدة، طالب الصرايرة، عبد الكريم الدغمي، عمر الزيود، صالح العرموطي، ايمن مدانات، رمزي العجارمة، عطا ابداح، أسماء الرواحنة، روعة الغرابلي، عبير الجبور، محمد أبو أصعيليك، محمد بني ياسين، عائشة الحسنات موسى هنطش،