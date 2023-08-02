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الأربعاء 02 آب 2023
1:36 م
النواب يناقش قانون الجرائم الالكترونية المعاد من الأعيان
النواب يناقش قانون الجرائم الالكترونية المعاد من الأعيان
شرع مجلس النواب اليوم بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023 وقانون الجرائم الإلكترونية المعاد من مجلس الأعيان.
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