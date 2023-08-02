الأربعاء 02 آب 2023
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النواب يناقش قانون الجرائم الالكترونية المعاد من الأعيان

النواب يناقش قانون الجرائم الالكترونية المعاد من الأعيان
النواب يناقش قانون الجرائم الالكترونية المعاد من الأعيان
شرع مجلس النواب اليوم بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023 وقانون الجرائم الإلكترونية المعاد من مجلس الأعيان.اضافة اعلان
تمويل بـ7.7 مليون دولار لمشروع فاقد المياه بالأردن

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صرف الدفعة الأخيرة من دعم المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام

صرف الدفعة الأخيرة من دعم المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام 31 تموز 2023

الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يفتتح اليوم الاثنين، مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السكنية بمحافظة الزرقاء

الملك يفتتح مدينة الشيخ خليفة بن زايد السكنية في الزرقاء 31 تموز 2023

الأمانة تعلن الفائزين بمسابقة الطلاب يعيدون ابتكار المدن

الأمانة تعلن الفائزين بمسابقة الطلاب يعيدون ابتكار المدن 31 تموز 2023

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