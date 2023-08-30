الأربعاء 30 آب 2023
النسخة المطبوعة

النواب ينعون العين الشوابكة ويقرأون الفاتحة على روحه

العين الراحل جمال الشوابكة
جمال الشوابكة
نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم الأربعاء، العين جمال الشوابكة الذي انتقل الى رحمة الله تعالى أمس الأول.

وقال الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم: الزميلات والزملاء الكراماضافة اعلان

فقدنا برحيل الفريق المتقاعد العين جمال الشوابكة، رجل دولة، نذر نفسه لخدمة وطنه ومليكه، وشعبه وأمته.

وكان الراحل الكبير، عنوان حكمةٍ ووقار، وفياً للمؤسسة العسكرية، التي سطر فيها أروع صور العزيمة والبناء، والبذل والعطاء، فكان قوي الإرادة، ثابتاً على مبادئه، رافعاً ومحافظاً على القيم النبيلة التي كانت وستبقى عنوان جيشنا الباسل.

الرحمة لروح الراحل الكبير، والعزاء والمواساة لأهله الكرام، ونسأل المولى جلّ في علاه، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل الجنة سكناه.

 وأدعوكم لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.
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