الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الهطولات ترفع الموسم المطري إلى 57% والسدود إلى 116,5 مليون متر مكعب

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سد الملك طلال
قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ان المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الاثنين 29/1/2024  الى ما نسبته 57,1%  من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا ، علما بأن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 39,7% وان كميات المياه من الامطار التي دخلت السدود خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت حتى صباح اليوم 1,5ملايين متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 116,6   مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 40,5% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 ، وان اعلى كمية هطول سجلت في البلقاء /البقعة خلال 24 ساعة بلغت 22,4 ملم .اضافة اعلان
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