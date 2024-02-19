الهطولات ترفع الموسم المطري إلى 65% والسدود إلى 130 مليون متر مكعب

‎قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ان المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الاثنين 19/2/2024 الى ما نسبته 65% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.

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يشار إلى أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 71,8% وان كميات وارتفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 130 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 45 % من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 ، وان اعلى كمية هطول سجلت في عجلون خلال 24 ساعة بلغت 16,4 ملم .