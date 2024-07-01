 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الهيئة الخيرية الأردنية ومركز الملك سلمان للاغاثة يدعمان أسر سورية

الهيئة الخيرية الأردنية ومركز الملك سلمان للاغاثة يدعمان أسر سورية
الهيئة الخيرية الأردنية ومركز الملك سلمان للإغاثة يدعمان أسر سورية

 قامت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم الدفعة الخامسة من الكفالات لصالح العائلات السورية اللاجئة في محافظة إربد بالمملكة الأردنية الهاشمية ضمن مشروع الدعم السكني للأسر السورية.

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 وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، د. حسين الشبلي: "تمكّنا من قياس أثر هذا المشروع على حياة الأسر المستأجرة وعلى المؤجرين حيث أن التغذية الراجعة هي من أهم الأدوات لدينا لضمان النتائج المرجوة من هذا المشروع، حيث لاقى صدى كبير من الأسر من تخفيف الأعباء الاقتصادية التي يشكلها تأمين السكن لهم وخاصة بأن معيلي العائلات هم من فئة حساسة وتلقى اهتماما خاصا من قبل الهيئة وشركائها".


وأكد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن الأستاذ/ نايف بن صالح الشمري أن المركز يواصل تقديم الدعم الإنساني للأسر السورية اللاجئة من فئة (كبار السن من الذين لديهم اعاقات) في الأردن وذلك من خلال تغطية قيمة إيجار المنازل للمستفيدين الذين يتعذر عليهم الحصول على فرصة عمل لتأمين دخل مالي ويواجهون صعوبات عديدة من أجل تحسين مستواهم الاقتصادي والاجتماعي .


  يذكر أن المشروع تم إطلاقه على مدى ثلاث سنوات لتأمين سكن وكفالات لصالح أسر اللاجئين السوريين في الأردن، والذي كان من ضمن شروطه أن يكون رب الأسرة أو أحد أفراد العائلة ممن يعانون من أمراض في النخاع الشوكي أو اعتلال العضلات والذي يتسبب في عدم قدرة الشخص على الحركة وممارسة حياته الطبيعية مما يؤثر على قدرته لتأمين مصدر دخل أو تأمين القوت اليومي للعائلة.


ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذرعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين الظروف المعيشية للاجئين السوريين في مختلف مواقع تواجدهم.

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