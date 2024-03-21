الهيئة الخيرية تطلق حملة لدعم طلاب غزة

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أطلقت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة "دعم الطلاب الجامعيين من غزة" في الأردن، بالتعاون مع مجموعة من صانعي المحتوى، وفتح باب استقبال التبرعات النقدية ومن أنحاء العالم كافة.وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس إن الحملة تهدف إلى جمع التبرعات النقدية لدفع الأقساط الجامعية المتراكمة على الطلاب من قطاع غزة بسبب الظروف التي يمر بها القطاع جراء العدوان الإسرائيلي.ولفت البيان إلى فتح باب التسجيل للطلاب من قطاع غزة مسبقا، حيث سيصل عدد المستفيدين من الحملة حوالي 200 طالب وطالبة يكملون دراستهم داخل المملكة ويعانون من انقطاع في الموارد المالية بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي إننا نضع مستقبل طلاب قطاع غزة نصب أعيننا، ونعلم بأهمية استكمال رحلتهم التعليمية، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي أثر بصورة كبيرة على الأوضاع الاقتصادية لأهلنا في غزة، ما وضع عقبات أمام الطلاب في الأردن، وشكل صعوبة عليهم في دفع الأقساط الجامعية لإكمال دراستهم، ما دفعنا لإطلاق هذه الحملة وصولا إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب داخل الأردن، ومد يد العون لهم ودعم مسيرتهم الدراسية".