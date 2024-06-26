 
الأربعاء 26 حزيران 2024
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الهيئة العامة لصندوق الحسين تقر البيانات المالية وتصادق على المشروعات المستقبلية

الهيئة العامة لصندوق الحسين تقر البيانات المالية وتصادق على المشروعات المستقبلية
الهيئة العامة لصندوق الحسين تقر البيانات المالية وتصادق على المشروعات المستقبلية
أقرت الهيئة العامة لصندوق الحسين للإبداع والتفوق، في اجتماعها العادي،  الذي ترأسه رئيس هيئة المديرين، محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور  عادل الشركس بحضور جميع المساهمين في الشركة، جدول الأعمال وتقرير هيئة المديرين عن أعمال الصندوق للسنة المالية 2023.اضافة اعلان

وصادقت الهيئة، التي التأمت الكترونيا، على البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات المقدمة من قبل المدقق الخارجي، ديلويت آند توش، وأقرت الموازنة التقديرية  والمشروعات المنوي تنفيذها في العام الحالي 2024.

وقررت الهيئة العامة إبراء ذمة هيئة المديرين عن السنة المالية 2023. 
وأشار معالي المحافظ إلى أهمية المشروعات التي ينفذها الصندوق وأثرها على المجتمع، لاسيما الجوائز السنوية التي تطلق طاقات التفكير الإبداعي لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المملكة في السنوات المقبلة.

وكان الصندوق انجز مجموعة مشروعات وجوائز بقيمة 363 ألف دينار ، توزعت بين دعم مشروعات وطنية ومشروعات في مجال الريادة والإبتكار، إلى جانب الجوائز السنوية التي تشمل جائزة صندوق الحسين لثقافة الطفل، والدورة الثانية من جوائز الصندوق للأبحاث الاقتصادية، وجوائز مؤسسة الحسين للسرطان.

وفي العام الحالي 2024، تضمنت الخطة السنوية الاستمرار في تنفيذ الجوائز السنوية في المجال الاقتصادي والثقافي وإضافة جوائز جديدة منها جوائز صندوق الحسين للريادة والإبتكار في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وجوائز صندوق الحسين لمشاريع التخرج في الجامعات الأردنية، ومشروع مختبرات صندوق الحسين للتصميم والتصنيع الرقمي، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات في المجالات العلمية والأمن السيبراني وتصنيع الشرائح الإلكترونية واشباه الموصلات وذلك بقيمة إجمالية بلغت 435 ألف دينار.

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