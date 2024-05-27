الوطني لحقوق الإنسان يناقش بجلسة متخصصة واقع القطاع الصحي

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، بحضور عدد من قادة الفكِر والمتخصصين والمتخصصات وذوي وذوات الخبرة العملية ممّن يعملون في الميدان وفي مختلف مناطق المملكة، وذلك يوم الأحد الموافق 26-5-2024، في مقر المركز.وافتتح الجلسة المفوض العام لحقوق الإنسان معالي السيد جمال الشمايلة وأدارها سعادة الدكتور محمد القضاة وشارك في الجلسة النقاشية معالي العين الدكتور ياسين الحسبان وسعادة الدكتورة وفاء الخضراء وعطوفة الدكتور عاصم منصور وعطوفة الدكتور نزار مهيدات وعطوفة الدكتور موسى العجلوني وعطوفة المهندس عمر عايش وسعادة الدكتور محمد رسول الطراونة وسعادة الأستاذة هندية المقابلة وسعادة الأستاذة نايفة باشا الزبن وسعادة الدكتور زيد الكيلاني.وتعتبر هذه الجلسة من سلسلة الجلسات النقاشية التي سبق وأن أعلن المركز عنها في إطار تطوير منهجية إعداد التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان الذي يصدره المركز سنويا بموجب المادة 12 من قانونه، وفي إطار المحافظة على شمولية المنهجية من خلال تسليط الضوء على التحديات الميدانية ومناقشتها ومعالجتها بمنهج علمي واقعي وقابل للتطبيق، بالإضافة إلى منهجية الرصد الميداني واستقبال الشكاوى وتحليلها ومعالجتها، والاستئناس بالبحوث والدراسات العلمية بموجب المنهجية المعتمدة في إعداد التقارير.وأكدت الجلسة على الدعم المستمر من جلالة الملك وتوجيهاته لتطوير القطاع الصحي وضمان شموليته، كما تم مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصحة والآليات اللازمة لتجاوز هذه التحديات.وخلُصت الجلسة النقاشيّة إلى مجموعة من التوصيات في إطار تطوير القطاع الصحي،والتي سيتولى المركز بحثها ودراستها ومتابعتها مع الجهات المختصة.