"الوطني لدعم المقاومة" اليوم الخميس يطالب بالتدخل العاجل لوقف إطلاق النار

سماح بيبرس

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طالب الملتقى الوطني لدعم المقاومة اليوم الخميس، الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، وفتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة من أجل الوصول الآمن والمستدام ودون عوائق للمساعدات الإنسانية؛ بما في ذلك المياه والغذاء والإمدادات الطبية والوقود.كما طالب في بيان وزع في وقفة احتجاجية أمام مبنى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان، بالسماح للحالات الطبية العاجلة في غزة بالمغادرة أو التمكن من تلقي الخدمات الصحية الحيوية.وأكد ضرورة احترام وحماية البنية التحتية المدنية؛ مثل الملاجئ والمدارس ودور العبادة وبيوت المدنيين والمرافق الصحية والكهربائية والمياه والصرف الصحي، لمنع فقدان أرواح المدنيين والأطفال وتفشي الأمراض، ولتوفير الرعاية للمرضى والجرحى.وأضاف البيان أن على أعضاء المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الوقوف أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم بتوفير الحماية للمدنيين والتدخل الفوري والعاجل لوقف مسلسل الجرائم التي يتعرض لها المدنيون.وجاء في البيان، "سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش تحية طيبة وبعد، إن ما يتعرض له قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي على مدى العشرون يوماً الماضية من إبادة جماعية وعملية تطهير عرقي والتي راح ضحيتها أكثر من 6500 شهيد 70% من الأطفال والنساء و المسنين) وما يزيد عن 19 ألف جريح، وأكثر من 260 اعتداء على الكادر الصحي، 12 منشأة صحية خرجت من الخدمة فعليا ومستشفيات التركي والمعمداني ستنضم لها قريبا، 45% من الوحدات السكنية التي يمتلكلها المدنيين دمرت بشكل كامل أو جزئي يعد انتهاكا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف واتفاقيات حقوق الإنسان".وأضاف البيان: "ينتهك الاحتلال الإسرائيلي في كل لحظة القانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب بعنجهية، مستخدماً الأسلحة المحرمة دوليا ومستعملاً القوة المفرطة، وتهديد السكان المدنيين والأماكن المقدسة، وقطع الامدادات المدنية والصحية عن المدنيين".وتابع: "المدنيون هم من يدفعون الثمن جراء حالة التصعيد ويعد استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شن هجماته على مناطق سكنية مأهولة، واستخدام الأسلحة على قاعدة الانتقام الجماعي مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب، وترقى إلى جرائم حرب وعدوان وضد الانسانية توجب الادانة من كافة المرجعيات الحقوقية والقانونية في العالم وتوجب الملاحقة القانونية لقادة الاحتلال الاسرائيلي من السياسيين والعسكريين".وأردف: "إن سياسة الاحتلال الاسرائيل الرامية إلى استهداف المباني المدنية، تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن لا تكون الأعيان المدنية محلاً للهجوم، وأن تقتصر الهجمات على الأماكن العسكرية، كما يرتقي الاستهداف المباشر والمتعمد للأعيان المدنية إلى جريمة حرب وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من ميثاق روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولي. إن ما يجرى جريمة يندى لها جبين الإنسانية، ومن العار على المجتمع الدولي أن يقف صامتاً حيال ما يجري من جرائم حرب منظمة ضد المدنيين. إنَّنا الملتقى الوطني لدعم المقاومة في الأردن ، وإذ نبعث بخالص التعازي والمواساة إلى عائلات الشهداء والجرحى ، ونقول إن استهداف المدنيين والنساء والأطفال يؤكد دموية هذا الاحتلال، وسعيه الدائم لخرق القوانين الدولية ورميها بعرض الحائط".