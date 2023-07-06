الوطني للبحوث الزراعية محط اهتمام البرازيل

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تتطلع الجمعيات التعاونية البرازيلية لبحث فرص التعاون مع المركز الوطني البحوث الزراعية في مجالات بحوث التغير المناخي وكفاءة استخدام المياه ونقل الخبرات والتجربة الأردنية في مجال استخدام المياه غير التقليدية، ففي غضون ٣ أشهر زار المركز وفد آخر من التعاونية البرازيلية كاسترولاندا الزراعية بعد زيارة مجلس إدارة جمعية البرازيل التعاونية بإدارة السيد مارك ميازاكي.وأكد مدير عام المركز نزار حداد، استعداد المركز وكافة الباحثين فيه لنقل وتبادل مخرجات البحث العلمي مع المؤسسات والجمعيات التي تُعنى بالشأن الزراعي؛ وخاصةً الجمعيات المتقدمة والمنتجة والتي لها إنجازات على أرض الواقع.وأشار حداد إلى المشاريع الريادية والأفكار الإبداعية التي ستعزز فرص التعاون مع التعاونيات البرازيلية والتي سيكون لها انعكاس واضح على القطاع الزراعي، من خلال تحويل الأفكار الإبداعية لمشاريع حقيقية تُترجم على أرض الواقع.وبحَث حداد مع الوفد الفُرص والمجالات التي يمكن التعاون من خلالها والاستفادة من تجربة حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الإقليم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية والتدريب ونقل التقنيات الحديثة والتكنولوجيا، واستنباط أصناف وسلالات نباتية وحيوانية، وإبراز دور المركز في تحسين كفاءة استخدام المياه والقيمة المضافة على المنتج رغم شح الموارد المائية، وجهوده الجارية مؤخراً في إنشاء بنك البذور الوطني ودوره الريادي في حفظ الأصول الوراثية وتعزيز التنوع الحيوي في الأردن، تزامناً مع التغيرات المناخية والتي بدورها لها انعكاس واضح على إنتاجية وجودة المنتج الزراعي الأردني.بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة التعاونية البرازيلية كاسترولاندا الزراعية السيد إريك بيتر إلى الدور المتقدم والسمعة الطيبة التي وصل إليهما المركز بين المؤسسات البحثية العالمية التي تُعنى بتطوير القطاع الزراعي، مُعرباً عن إعجابه بالبُنى التحتية والخِدْمات المخبرية لدى المركز وحاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية التي تعد نواةً للتطوير والتحديث المستمر، ومسيرة عطاء سيكون لها أثر إيجابي على تحسين وتطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.